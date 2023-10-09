تحقيق يكشف عن ارتباط حسابات إلكترونية سعودية صهيونية لمهاجمة المقاومة.. تعرف عليها!

وطن – كشف تحقيق لمنصة “إيكاد” المتخصصة في استخبارات المصادر المفتوحة، عن طبيعة عمل حسابات سعودية صهيونية تهاجم المقاومة الفلسطينية وتنتقد عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها كتائب القسام.

وقلت إيكاد في تحقيق مطول نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “X” (تويتر سابقا) أن هذه الحسابات ظهرت “بروايات وسردية متطابقة تمامًا، مُرددة الجمل والعبارات ذاتها بكثافة بعد ساعات فقط من بدء عملية طوفان الأقصى”، مثل حسابات حمد العتيق وسلمان بن حثليين وعبدالله الطويلعي.

وقالت المنصة إن هذه الحسابات وغيرها كما هو واضح في التغريدة أدناه، ركزت على ترويج مزاعم حول استهداف المقاومة للمدنيين الإسرائيليين ومعاملتهم بوحشية وأسرهم.

وأرفقت إيكاد تلك المزاعم التغريدات بصور لنساء وروايات مضللة، وزعمت الحسابات أن ما يحصل مجرد مسرحية بين المقاومة وإسرائيل، وأن هدفها الرئيسي جمع المال والدعم لا أكثر.

🔻 ظهرت هذه الحسابات بروايات وسردية متطابقة تمامًا، مُرددة الجمل والعبارات ذاتها بكثافة بعد ساعات فقط من بدء عملية "طوفان الأقصى".@abdullah113438 @HamadAlateq @S_H_188 pic.twitter.com/UmWIUQIPQl — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) October 8, 2023

الترويج لمعاداة المقاومة

وكشفت المنصة، أنه من خلال تحليل الحسابات التي رددت العبارات ذاتها وروّجت لسردية معادية للمقاومة، تم ملاحظة أنها مجرد لجان إلكترونية ممنهجة ومترابطة ومتفاعلة مع بعضها بشكل واضح، تتفاعل وتغرد مع الحسابات المركزية السعودية وتردد العبارات نفسها.

🔻 من خلال تحليل الحسابات التي رددت العبارات ذاتها وروّجت لسردية معادية للمقاومة، لاحظنا أنها لجان إلكترونية ممنهجة ومترابطة ومتفاعلة مع بعضها بشكل واضح، تتفاعل وتغرد مع الحسابات المركزية السعودية وتردد العبارات نفسها. pic.twitter.com/lHeu56WIyZ — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) October 8, 2023

وتبيّن وفقا لمنصة “إيكاد” أنها “لجنة واحدة” بسبب تاريخ إنشاء حسابات عديدة منها (أُنشئ معظمها في أكتوبر وسبتمبر وأغسطس الماضي)، وأنها تتفاعل مع الحسابات ذاتها، وتروّج لنفس الفكرة.

🔻 هذه الحسابات تبيّن أنها لجنة واحدة بسبب تاريخ إنشاء حسابات عديدة منها (أُنشئ معظمها في أكتوبر وسبتمبر وأغسطس الماضي)، وأنها تتفاعل مع الحسابات ذاتها، وتروّج كذلك للسرديات نفسها. pic.twitter.com/Vr1MlPcVCr — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) October 8, 2023

تفاعل الحسابات مع المحتوى الإباحي

وكشفت المنصة أن هذه الحسابات أو “اللجان” نفسها تروّج لمعاداة الإسلام وتصوره بأنه دين عنف، رابطين ذلك بدوافع المقاومة، مع ملاحظة أنها تتفاعل مع المحتوى الإباحي بكثرة على منصة “X”.

وأكدت المنصة على ان تحليل هذه الحسابات كشف أنها تتفاعل مع عدة حسابات مركزية، كحساب “سام يوسف” و”كريم جاهين” المرتبطين بلجان إسرائيلية أو حسابات مركزية أخرى مريبة، كسحاب “الكعام” و”توماس”.

🔻 اللجان نفسها تروّج لمعاداة الإسلام وتصوره بأنه دين عنف، رابطين ذلك بدوافع المقاومة، والغريب أنها تتفاعل مع المحتوى الإباحي بكثرة على تويتر. pic.twitter.com/xppZTqhkS1 — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) October 8, 2023

ترويج حساب “الكعام” للعنصرية

وقالت إن حساب “الكعام” الوهمي حساب “الكعام”يروّج للعنصرية العرقية ومهاجمة جميع الدول العربية الأخرى، ويصف شعوبها بأنها ليست عربية، وهو أحد أهم الحسابات المركزية ف هذه اللجان.

🔻 حساب "الكعام" حساب وهمي، يروّج للعنصرية العرقية ومهاجمة جميع الدول العربية الأخرى، ويصف شعوبها بأنها ليست عربية، وهو أحد أهم الحسابات المركزية هنا. pic.twitter.com/1lA70sC7BW — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) October 8, 2023

وتوصلت المنصة في تحليلها لحساب “الكعام” إلى حسابه على تيك توك الذي يحمل هوية فتاة تقوم بإعادة نشر ردود تُكتب باللغة العبرية وتنشرها حسابات تدعي أنها سعودية.

🔻 تحليل "الكعام" أوصلنا لحسابه على تيك توك الذي يحمل هوية فتاة، تُعيد نشر ردود تُكتب باللغة العبرية، التي تنشرها حسابات تدعي أنها سعودية، لكن هذا ليس الأكثر غرابة في الحساب. pic.twitter.com/XFXqYnE74j — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) October 8, 2023

كما كشفت ارتبط حساب “الكعام” بعدة حسابات وهمية، كل واحدة منها مختلفة تمامًا عن الأخرى، حيث ظهر أنه مرتبط بحساب آخر على تيك توك يحمل هوية يمنية، ولكنه الآن يحمل الهوية السعودية.

وتوصلت “إيكاد” إلى نتيجة تؤكد أن حساب “الكعام”، وهو أحد الحسابات المركزية في هذه اللجنة السعودية الصهيونية، وأنه حساب وهمي، يروّج للعنصرية ويدعم الرواية الصهيونية.

🔻 هذه النتائج تؤكد أن "الكعام"، وهو أحد الحسابات المركزية في هذه اللجنة السعودية الصهيونية، حساب وهمي، يروّج للعنصرية ويدعم الرواية الصهيونية. أما الحساب المركزي الآخر الذي لا يقل غرابة عن "الكعام" هو حساب "توماس". pic.twitter.com/jv6N3rQzm6 — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) October 8, 2023

حساب “توماس” وارتباطه بلجان إسرائيلية

وحللت المنصة حساب آخر على منصة “X” لا يقل غرابة عن حساب الكعام، وهو حساب وهمي يحمل اسم “توماس”.

🔻 تحليل حساب "توماس" غريب بعض الشيء، فالحساب كان يغرد من أمريكا في أبريل ومايو الماضيين، ثم قام بتغير موقعه الجغرافي إلى الكويت، ليقوم بالتدخل في الشأن الكويتي الداخلي وإثارة الفتنة، وحاليًا يغرّد حول الشأن السعودي كأنه مواطن سعودي. pic.twitter.com/YbdOtpbHQQ — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) October 8, 2023

وقالت المنصة أن “تحليل حساب “توماس” غريب بعض الشيء، فالحساب كان يغرد من أمريكا في أبريل ومايو الماضيين، ثم قام بتغير موقعه الجغرافي إلى الكويت، ليقوم بالتدخل في الشأن الكويتي الداخلي وإثارة الفتنة، وحاليًا يغرّد حول الشأن السعودي كأنه مواطن سعودي”.

وأكدت “إيكاد” على أن هذا الحساب “مرتبط بشكل واضح بلجان إسرائيلية، فهو ينشر بتكرار المحتوى ذاته الذي ينشره كل من “سام يوسف” و”كريم جاهين” وحتى حساب “كعام”، وهو ما يشير إلى نسخ الكلام ونشره ضمن تلك اللجنة.”

🔻 حساب "توماس" مرتبط بشكل واضح بلجان إسرائيلية، فهو ينشر بتكرار المحتوى ذاته الذي ينشره كل من "سام يوسف" و"كريم جاهين" وحتى حساب "كعام"، وهو ما يشير إلى نسخ الكلام ونشره ضمن تلك اللجنة. pic.twitter.com/gqfhYALv2N — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) October 8, 2023

واختتمت المنصة تحقيقها بالوصول إلى نتيجة مفادها أن “هذه الحسابات التي تهاجم المقاومة الفلسطينية وتروّج لروايات معادية للعملية العسكرية، هي في الحقيقة لجان سعودية إسرائيلية ممنهجة، تضخم التفاعل على عدة تغريدات”.