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    جمال ريان: طوفان الأقصى زلزال تعادل قوته التدميرية 10 درجات على ريختر

    أوقعت المقاومة الإسلامية خسائر فادحة في صفوف الاحتلال ضمن اليوم الثاني من طوفان الأقصى
    محمد أمين ميرةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    جمال ريان: طوفان الأقصى زلزال تعادل قوته التدميرية 10 درجات على ريختر
    هاجم جمال ريان من وصفها أنظمة التطبيع العربية

    “زلزال يضرب إسرائيل بقوة 10 درجات”، بهذه الكلمات عبر الإعلامي الفلسطيني والمذيع البارز في قناة الجزيرة “جمال ريان”، عن سعادته بعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل فلسطينية مقاومة أمس السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

    وعبر حسابه الرسمي في منصة “إكس” هاجم جمال ريان من وصفها أنظمة التطبيع العربية، التي تهرول ليلاً نهاراً لإبرام صفقات جديدة مع العدو الإسرائيلي رغم انتهاكاته المتكررة بحق الفلسطينيين.

    وأوقعت المقاومة الفلسطينية ضمن عملية “طوفان الأقصى” خسائر فادحة للاحتلال واعتمدت في هجومها الغير مسبوق على عنصر المفاجأة، ليسجل الاحتلال يوم، 7 أكتوبر 2023، يوما أسودا في تاريخ إسرائيل كما يوم، السادس من أكتوبر عام 1973.

    "زلزال يضرب إسرائيل بقوة 10 درجات" بهذه الكلمات عبر الإعلامي الفلسطيني والمذيع البارز في قناة الجزيرة "جمال ريان" عن سعادته بعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل فلسطينية مقاومة أمس السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
    أوقعت المقاومة الإسلامية خسائر فادحة في صفوف الاحتلال ضمن اليوم الثاني من طوفان الأقصى

    وأعلن نتنياهو حالة الحرب رسمياً بعد وصول قتلى إسرائيل ضعف شهداء غزة فيما يلوّح الاحتلال بتوسيع عدوان على قطاع غزة مع استمرار إحصاء قتلاه.

    زلزال يضرب إسرائيل

    وجاء في تغريدة الإعلامي الفلسطيني: “طوفان الاقصى زلزال تعادل قوته التدميرية 10 درجات على مقياس ريختر”.

    وأضاف متسائلاً: “متى تعتبر إسرائيل ومن معها من أنظمة التطبيع العربية ” أن الله حق” وأن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال بالسلاح وفق القانون الدولي والإنساني؟”.

    ولقيت تغريدة جمال ريان تفاعلاً واسعاً من رواد منصات التواصل ومنهم أمين الذي علق قائلاً: “لهذا يريدون من الشعوب الإبتعاد عن محور المقاومة والممانعة لتبقى الشعوب لا حول لها ولا قوة، ويتم إحتلال الاراضي وقتل الشعوب من الصهاينة والمطبعين والخونة”.

    طوفان الأقصى نصر لمحور المقاومة

    وعن عملية طوفان الأقصى أردف ريان: “لهذا يريدون من الشعوب الإبتعاد عن محور المقاومة والممانعة ، لتبقى الشعوب لا حول لها ولا قوة ، ويتم إحتلال الاراضي وقتل الشعوب من الصهاينة والمطبعين والخونة”.

    والسبت، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس بدء عملية عسكرية ضد إسرائيل تحت عنوان “طوفان الأقصى”، وبدأتها بإطلاق رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة، إضافة إلى توغل بري وبحري وجوي، ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة، بينها تل أبيب والقدس وأسدود وعسقلان.

    وذكر الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة إن الكتائب تمكنت خلال الساعات الماضية، من استبدال بعض القوات في مواقع القتال بقوات أخرى وتنفيذ عمليات تسلل جديدة لإسناد المقاتلين بالعتاد والأفراد على محاور عدة من جبهات القتال.

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