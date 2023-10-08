جمال ريان: طوفان الأقصى زلزال تعادل قوته التدميرية 10 درجات على ريختر

“زلزال يضرب إسرائيل بقوة 10 درجات”، بهذه الكلمات عبر الإعلامي الفلسطيني والمذيع البارز في قناة الجزيرة “جمال ريان”، عن سعادته بعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل فلسطينية مقاومة أمس السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وعبر حسابه الرسمي في منصة “إكس” هاجم جمال ريان من وصفها أنظمة التطبيع العربية، التي تهرول ليلاً نهاراً لإبرام صفقات جديدة مع العدو الإسرائيلي رغم انتهاكاته المتكررة بحق الفلسطينيين.

وأوقعت المقاومة الفلسطينية ضمن عملية “طوفان الأقصى” خسائر فادحة للاحتلال واعتمدت في هجومها الغير مسبوق على عنصر المفاجأة، ليسجل الاحتلال يوم، 7 أكتوبر 2023، يوما أسودا في تاريخ إسرائيل كما يوم، السادس من أكتوبر عام 1973.

وأعلن نتنياهو حالة الحرب رسمياً بعد وصول قتلى إسرائيل ضعف شهداء غزة فيما يلوّح الاحتلال بتوسيع عدوان على قطاع غزة مع استمرار إحصاء قتلاه.

طوفان الاقصى زلزال تعادل قوته التدميرية 10 درجات على مقياس ريختر ، متى تعتبر إسرائيل ومن معها من أنظمة التطبيع العربيه " أن الله حق" وأن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال بالسلاح وفق القانون الدولي والانساني ؟ #فلسطين pic.twitter.com/AOXl8IANBz — جمال ريان (@jamalrayyan) October 8, 2023

زلزال يضرب إسرائيل

وجاء في تغريدة الإعلامي الفلسطيني: “طوفان الاقصى زلزال تعادل قوته التدميرية 10 درجات على مقياس ريختر”.

وأضاف متسائلاً: “متى تعتبر إسرائيل ومن معها من أنظمة التطبيع العربية ” أن الله حق” وأن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال بالسلاح وفق القانون الدولي والإنساني؟”.

لهذا يريدون من الشعوب الإبتعاد عن محور المقاومة والممانعة ، لتبقى الشعوب لا حول لها ولا قوة ، ويتم إحتلال الاراضي وقتل الشعوب من الصهاينة والمطبعين والخونة.. لكن اليوم بات محور المقاومة والممانعة لهم بالمرصاد ويحطم مشاريع الغرب والصهاينة والمطبعين.. — Ameen (@Ameen77777777) October 8, 2023

ولقيت تغريدة جمال ريان تفاعلاً واسعاً من رواد منصات التواصل ومنهم أمين الذي علق قائلاً: “لهذا يريدون من الشعوب الإبتعاد عن محور المقاومة والممانعة لتبقى الشعوب لا حول لها ولا قوة، ويتم إحتلال الاراضي وقتل الشعوب من الصهاينة والمطبعين والخونة”.

طوفان الأقصى نصر لمحور المقاومة

وعن عملية طوفان الأقصى أردف ريان: “لهذا يريدون من الشعوب الإبتعاد عن محور المقاومة والممانعة ، لتبقى الشعوب لا حول لها ولا قوة ، ويتم إحتلال الاراضي وقتل الشعوب من الصهاينة والمطبعين والخونة”.

والسبت، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس بدء عملية عسكرية ضد إسرائيل تحت عنوان “طوفان الأقصى”، وبدأتها بإطلاق رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة، إضافة إلى توغل بري وبحري وجوي، ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة، بينها تل أبيب والقدس وأسدود وعسقلان.

وذكر الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة إن الكتائب تمكنت خلال الساعات الماضية، من استبدال بعض القوات في مواقع القتال بقوات أخرى وتنفيذ عمليات تسلل جديدة لإسناد المقاتلين بالعتاد والأفراد على محاور عدة من جبهات القتال.