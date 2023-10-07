طوفان الأقصى يبتلع “الجيش الذي لا يُقهر” .. مشاهد تاريخية لأسر جنود إسرائيليين

وطن- بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لقطات مصورة تُظهر أسر عدد من جنود الاحتلال خلال عملية طوفان الأقصى.

وأظهرت المشاهد ، عددا من جنود الاحتلال وهم في حالة استسلام أمام قوات المقاومة الفلسطينية التي نفذت عملية عسكرية نوعية وغير مسبوقة.

ونجحت قوات المقاومة في السيطرة على الموقع العسكري الذي كان يتواجد فيه هؤلاء الجنود.

وكانت كتائب القسام قد نشر في وقت سابق، صورا تظهر أسر عدد من الجنود الإسرائيليين بعد تسلل أفرادها داخل مستوطنات غلاف غزة.

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أسر جنود إسرائيليين

وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأسر جنود إسرائيليين ونقل عدد منهم إلى داخل قطاع غزة، بينهم قتلى.

في حين قالت الإذاعة الإسرائيلية إن حركة (حماس) أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن عشرات المقاومين اقتحموا موقعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا كانوا فيه.

وهذه بعض من المشاهد التي توثق أسر جنود خلال عملية طوفان الأقصى:

📷صور لعدد من جنود جيش الاحتلال الذين وقعوا في قبضة كتائب القسام خلال معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/9b6VU5S8CO — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

📸مشهد جديد لأحد جنود الاحتلال الأسرى بقبضة المقاومة في #غزة . #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/s393vorvaB — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

📸اللحظات الأولى لأسر 3 جنود إسرائيليين شرق البريج وسط قطاع #غزة ضمن عملية #طوفان_الأقصى . pic.twitter.com/yNeewcSZ8i — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

مشاهد للتاريخ .. المقاومة تأسر الجنود الإسرائيليين من داخل دباباتهم ✌️🇵🇸#طوفان_الأقصى #طوفان_القدس pic.twitter.com/K3bEWhGhgq — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

📷 المقاومة تأسر مجندة بجيش الاحتلال وتنقلها لمكان آمن في #غزة ضمن عملية #طوفان_الأقصى . pic.twitter.com/oFNdZawb09 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

📸مشاهد جديدة لحظة أسر مقاتلي كتائب القسام مجموعة من جنود الاحتلال خلال معركة #طوفان_الأقصى . pic.twitter.com/YtAsxlaYsz — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

📷مشاهد تاريخية .. المقاومة الفلسطينية تأسر مجموعة كبيرة من الجنود الإسرائيليين والذهول والرعب على وجوههم، ضمن عملية #طوفان_الأقصى. pic.twitter.com/dgMXx1TuN5 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

💥#طوفان_الاقصى يُغرق "إسرائيل" .. عملية مباغتة للمقاومة: تسلل وسيطرة وخطف

تفاصيل أولاً بأول📸⬇https://t.co/1gUdIE9FDs — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

📸جندي إسرائيلي آخر في قبضة المقاومة والعودة به الى قطاع #غزة . #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/Tr0yXHlXKN — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

📸المقاومة تأسر جندياً قتيلاً بعد عملية تسلل كبيرة إلى مستوطنات غلاف غزة وتنقله إلى داخل القطاع. #طوفان_الاقصي pic.twitter.com/cAmAYv9XHF — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

من جهته، قال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لقناة الجزيرة: “لدينا عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين بينهم ضباط كبار”.

في حين قال: “ما بين أيدينا سيحرر جميع الأسرى في سجون الاحتلال”.

كما كشف: “لدينا معلومات بأن جيش الاحتلال كان يستعد لشن عدوان على غزة والضفة”.

وكان القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية محمد الضيف، قد أعلن صباح اليوم السبت، بدء عملية طوفان الأقصى.

وقال الضيف، في بيان، إن الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة.

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وأضاف: “آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا”.

وحض الشعب الفلسطيني علىإخراج بنادقهم اليوم ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة، وفق تعبيره.

وكان الناطق باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” قال إنّ “العدو لا يعلم شيئا عن نتائج طوفان الأقصى وسيصاب بالذهول لحجم خيبته”.

واقتحم العشرات من عناصر المقاومة الفلسطينية عدة مواقع عسكرية إسرائيلية و7 مستوطنات في منطقة غلاف غزة، ضمن عملية طوفان الأقصى العسكرية غير مسبوقة.

وحتى لحظة نشر هذا الخبر، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 100، والمصابين إلى 1000 جراء عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتاب القسام فجر اليوم، وهو أكبر هجوم على إسرائيل.

📸صور جديدة .. جنود إسرائيليون قتلى بعد اقتحام مواقع عسكرية داخل الاراضي المحتلة ضمن عملية #طوفان_الأقصى . pic.twitter.com/Cxtvd4RVBg — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

ورداً على “طوفات الأقصى” أطلقت “إسرائيل” عملية السيوف الحديدية، وشنت عشرات الطائرات غارات على عشرات الأهداف في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتقاء 198 شهيدا و1610 إصابات جراء قصف الاحتلال في قطاع غزة حتى لحظة نشر هذا الخبر.