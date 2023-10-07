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    تقارير

    طوفان الأقصى يبتلع “الجيش الذي لا يُقهر” .. مشاهد تاريخية لأسر جنود إسرائيليين

    كتائب القسام نشرت مشاهد توثق أسر جنود ومستوطنين بعضهم أحياء وآخرون جثث ونقلهم إلى غزة
    خالد السعديبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات3 دقائق
    مشاهد أسر جنود إسرائيليين في عملية طوفان الأقصى
    مشاهد أسر جنود إسرائيليين في عملية طوفان الأقصى

    وطن- بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لقطات مصورة تُظهر أسر عدد من جنود الاحتلال خلال عملية طوفان الأقصى.

    وأظهرت المشاهد ، عددا من جنود الاحتلال وهم في حالة استسلام أمام قوات المقاومة الفلسطينية التي نفذت عملية عسكرية نوعية وغير مسبوقة.

    ونجحت قوات المقاومة في السيطرة على الموقع العسكري الذي كان يتواجد فيه هؤلاء الجنود.

    وكانت كتائب القسام قد نشر في وقت سابق، صورا تظهر أسر عدد من الجنود الإسرائيليين بعد تسلل أفرادها داخل مستوطنات غلاف غزة.

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    أسر جنود إسرائيليين

    وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأسر جنود إسرائيليين ونقل عدد منهم إلى داخل قطاع غزة، بينهم قتلى.

    في حين قالت الإذاعة الإسرائيلية إن حركة (حماس) أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن.

    وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن عشرات المقاومين اقتحموا موقعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا كانوا فيه.

    صورة نشرتها كتائب القسام لأسر عدد من الجنود الإسرائيليين
    صورة نشرتها كتائب القسام لأسر عدد من الجنود الإسرائيليين

    وهذه بعض من المشاهد التي توثق أسر جنود خلال عملية طوفان الأقصى:

     

    من جهته، قال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لقناة الجزيرة: “لدينا عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين بينهم ضباط كبار”.

    في حين قال: “ما بين أيدينا سيحرر جميع الأسرى في سجون الاحتلال”.

    كما كشف: “لدينا معلومات بأن جيش الاحتلال كان يستعد لشن عدوان على غزة والضفة”.

    وكان القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية محمد الضيف، قد أعلن صباح اليوم السبت، بدء عملية طوفان الأقصى.

    وقال الضيف، في بيان، إن الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة.

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    وأضاف: “آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا”.

    وحض الشعب الفلسطيني علىإخراج بنادقهم اليوم ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة، وفق تعبيره.

    وكان الناطق باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” قال إنّ “العدو لا يعلم شيئا عن نتائج طوفان الأقصى وسيصاب بالذهول لحجم خيبته”.

    واقتحم العشرات من عناصر المقاومة الفلسطينية عدة مواقع عسكرية إسرائيلية و7 مستوطنات في منطقة غلاف غزة، ضمن عملية طوفان الأقصى العسكرية غير مسبوقة.

    وحتى لحظة نشر هذا الخبر، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 100، والمصابين إلى 1000 جراء عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتاب القسام فجر اليوم، وهو أكبر هجوم على إسرائيل.

    ورداً على “طوفات الأقصى” أطلقت “إسرائيل” عملية السيوف الحديدية، وشنت عشرات الطائرات غارات على عشرات الأهداف في غزة.

    وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتقاء 198 شهيدا و1610 إصابات جراء قصف الاحتلال في قطاع غزة حتى لحظة نشر هذا الخبر.

     

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