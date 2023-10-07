رعباً وخوفاً..هروب مئات المستوطنين للصحراء واختباء البعض في حاويات القمامة!

وطن- بالتزامن مع إعلان قائد كتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، إطلاق عملية طوفان الأقصى، واجتياح المقاومة لمستوطنات غلاف غزة، وثق مقطع فيديو مثير هلع ورعب المستوطنين مما شاهدوه.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية لحظة هروب مئات المستوطنين من المستوطنات نحو الصحراء.

ووسط حالة من الهرج والمرج خوفا من أن سقطوا في يد المقاومة، اجتاح مئات المستوطنين الصحراء هربا من المصير المجهول لهجوم المقاومة المباغت، تاركين بيوتهم وممتلكاتهم من أجل النجاة بحياتهم.

اختباء المستوطنين في حاويات القمامة

كما وثق مقطع فيديو آخر حالة الرعب في صفوف المستوطنين الذين تفاجئوا باقتحام المقاومة للمستوطنة التي يقطنونها ضمن غلاف قطاع غزة.

وبحسب المقطع، لم يجد بعض المستوطنين مكانا آمنا للاحتباء فيه إلا حاوية القمامة، حيث قاموا بتغطية أجسادهم بمخلفات القمامة خشية أن يرصدهم أفراد المقاومة الذين كانوا يتجولون داخل المستوطنة.

هروب المستوطنين من محيط المسجد الأقصى

وأظهر مقطع آخر لحظة إخلاء الجيش الإسرائيلي المستوطنين المتشددين من محيط حائط البراق في القدس.

وظهر المئات من المستوطنين المتشددين الذين كانوا يؤدون الصلوات وهم يملؤون الشارع لحظة خروجهم مسرعين من محيط المسجد الأقصى.

وكان القائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف قد اعلن صباح اليوم السبت إطلاق عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي ردا على العربدة الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى.