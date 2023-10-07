رسالة مؤثرة من طارق السويدان لأبطال “طوفان الأقصى” (فيديو)

وطن – وجه الداعية الكويتي المعروف طارق السويدان، رسالة إلى المقاومين المرابطين في فلسطين والقدس وقطاع غزة، بعد الانتصارات الضخمة والمفاجئة التي حققتها المقاومة الفلسطينية، ضمن عملية “طوفان الأقصى” التي انطلقت، السبت.

وظهر طارق السويدان في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث بنبرة مؤثرة مستشهداً بقوله تعالى” قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين”.

طارق السويدان يعلق على “طوفان الأقصى” وينصر المقاومة

وأضاف الداعية الكويتي بنبرة تساؤل: “كم تجرأ هؤلاء المجرمون المحتلون على الأقصى الشريف ومقدساتنا كم تجرأوا على الأبرياء في ساحاته وفي كل فلسطين؟”.

ومضى قائلاً: “لم يعودوا يحترموا إلا القوة”، واستدرك:” تأتي المقاومة مجبرة على هذه الحرب التي لا تخلو من ثمن كبير وأنهم سيردون بقنابلهم وقواتهم.. لكن الله خيراً حافظاً وهو أرحم الراحمين.”

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وأضاف طارق السويدان في حديثه الذي رصدته (وطن): “يكفينا أن يعرفوا أن هذه الأمة فيها شرفاء وفيها أبطال مستعدون للتضحية بكل شيء من أجل مقدساتهم والحفاظ على شعوبهم”.

وقال: “ما حدث هو بداية المعركة”، سائلاً الله “النصر للمجاهدين والعاقبة للمؤمنين.”

“فشل استخباري هائل” وارتباك داخل جيش الاحتلال

وأقرت وسائل إعلام عبرية بفشل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للاحتلال في مواجهة عملية “طوفان الأقصى”، التي أطلقتها كتائب القسام، السبت، ضد إسرائيل.

واعتبرت صحف إسرائيلية بارزة أن الهجوم الفلسطيني على إسرائيل “فشل استخباري إسرائيلي هائل صدم العالم كله”.

وأعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.

وقال الضيف -في رسالة صوتية-، إن الضربة الأولى من العملية تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة، استهدفت إسرائيل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل 150 إسرائيلي على الأقل، في ما وصفته بهجوم حماس. في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد المصابين وصل أكثر من 1100، حتى الآن .

📷مشاهد من اقتحام كتائب القسام لموقع إيرز العسكري شمال القطاع، وقتل وأسر من فيه من الجنود ضمن معركة #طوفان_الأقصى . pic.twitter.com/K63JIrEcGr — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

من جهتها، قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن حماس أسرت 35 إسرائيليا منذ بدء الهجوم، فيما تحدث الناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة عن أنّ عشرات الأسرى من الضباط والجنود في قبضة المقاومة.

📷صور لعدد من جنود جيش الاحتلال الذين وقعوا في قبضة كتائب القسام خلال معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/9b6VU5S8CO — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 198 شهيدا و1610 إصابات جراء قصف الاحتلال في قطاع غزة، حتى الآن.

ومساء السبت، نفذت كتائب القسام، ضربة صاروخية بـ150 صاروخاً نحو مدينة تل أبيب، رداً على استهداف الطائرات الحربية الاسرائيلية، الأبراج السكنية في غزة.