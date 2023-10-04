جوهرة ريال مدريد بيلينغهام يُعادل رقم رونالدو في دوري الأبطال

وطن- عادل النجم الإنجليزي جود بيلينغهام جوهرة ريال مدريد الجديدة، رقم صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النادي الملكي السابق، بعد إحرازه هدفاً في شباك نابولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات.

وبحسب شبكة ” أوبتا” للأرقام وإحصائيات كرة القدم، فإن نجم ريال مدريد بيلينغهام ساهم بشكل مباشر مع ريال مدريد في 11 هدفاً خلال 9مباريات فقط، استطاع من خلالها تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

بيلينغهام يعادل رقم رونالدو في دوري الأبطال

كما ويعد نجم ريال مدريد جود بيلينغهام أكثر لاعب لا يلعب بمركز خط الهجوم، مساهمة في تسجيل وصناعة الأهداف في جميع المسابقات بالدوريات الخمسة الكبرى في القارة الأوروبية العجوز لهذا الموسم.

وأصبح الإنجليزي بيلينغهام ثالث لاعب يسجل في أول مباراتين له مع فريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعد الدون كريستيانو رونالدو في موسم 2009 وكريستيان كاريمبيو في موسم 1998.

كما وتمكن لاعب وسط ريال مدريد الهجومي جود بيلينغهام، من تسجيل 6 أهداف مع الفريق الملكي خلال مشاركته في 8 مباريات في الدوري الإسباني الممتاز، كما وصناعة هدفين آخرين، بالإضافة إلى تسجيل هدفين في مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم حتى الآن.

بيلينغهام هداف الدوري الإسباني الممتاز

ويتصدر النجم الإنجليزي بيلينغهام جدول ترتيب هدافين الدوري الإسباني 2023-2024، برصيد 6 أهداف، متفوقاً بذلك على البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الوصيف برصيد 5 أهداف للموسم الجاري.

وحقق فريق ريال مدريد الفوز المثير والصعب في منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، أمام منافسه صاحب الأرض نابولي بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين.

يذكر بأن عقد جود بيلينغهام ساري المفعول مع نادي ريال مدريد بعد قدومه إلى الفريق الملكي الصيف الماضي، بصفقة تجاوزت 100 مليون يورو حتى صيف 2029.