تمثال ولي العهد والملك سلمان يفجّر جدلاً حول “عودة الأصنام إلى جزيرة العرب”!

وطن – تداولت حسابات في منصة X (تويتر سابقاً)، صوراً، يظهر فيها تمثال ضخم لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان بن عبدالعزيز، ما أثار جدلاً بين المغرّدين.

وقال مغرّدون في تعليقاتهم على صور التمثالين، إنهما في السعودية، دون أن يتسنى معرفة تفاصيل أكثر حولهما، فيما يظهر في الصورة المتداولة فتاة تقف أمام تمثالي الملك وولي العهد.

وفي تعليقه على الصورة، غرّد الكاتب الصحفي تركي الشلهوب باختصار: “عودة الأصنام إلى جزيرة العرب”.

بينما قالت المغردة “نهال عبيد”: “ومع كل الأسىٰ والخجل بدأ غالبية أهل السعودية يمجدونهم بطريقة مخيفة!. أخشى أن ترجع هذه الأصنام إلى وظيفتها الاُولى”.

وغرّد ” ” بقوله: “المملكة بسرعة الصاروخ نحو السقوط الانساني والديني والاخلاقي ربنا يستر”.

بينما علّق آخر: “على خطى عمرو بن لحَيّ الخزاعي.. آخر ما جادت به قريحة حكام بلاد الحرمين.. إعادة الأصنام إلى جزيرة العرب”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن تماثيل من هذا القبل لولي العهد السعودي.

ففي سبتمبر، 2022، تداول ناشطون فيديو يوثّق لحظة نقل تمثال لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لوضعه في المكان الذي صمم من أجله، دون أن تتضح وجهته النهائية.

كما عرض أحد المتاجر بالمملكة سابقاً تمثالاً يحاكي صورة شهيرة لمحمد بن سلمان، التقطت له أثناء زيارته لبريطانيا عام 2018.

وتزامن تداول صورة تمثال ولي العهد والملك سلمان، مع واقعة انسحاب نادي اتحاد جدة السعودي من مواجهة نظيره سباهان أصفهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا، بسبب وجود تمثال لقاسم سليماني في ممر الدخول إلى الملعب.