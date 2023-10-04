المشهد الحقيقي لتأييد كريم عبدالعزيز “السيسي” لولاية جديدة! (شاهد)

وطن – سخر مقدم برنامج “جو شو” الكوميدي، يوسف حسين، من إعلان الفنان المصري كريم عبدالعزيز دعمه ترشح رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكان كريم عبدالعزيز أعلن تأييد ترشح السيسي، لولاية جديدة، في مقطع فيديو قصير انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان المصري في المقطع: “أؤيد وأرشح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة لما بدأه من إنجازات ومشروعات ملموسة على أرض الواقع للمواطن المصري”. حسب زعمه

وفي إشارةٍ منه إلى انّ كريم عبدالعزيز أعلن تاييده لترشح السيسي لولاية جديدة، مكرهاً وتحت الإجبار، سخر الكوميدي يوسف حسين مقدم برنامج “جو شو” السياسي الساخر، على طريقته .

وظهر في فيديو تمت معالجته، الفنان كريم عبدالعزيز مقيداً على كرسي، معلناً تأيده ترشح السيسي، بينما ظهر إلى جانبه مقيداً بنفس الطريقة يوسف حسين، وقال ساخراً: “مش لوحد يا كريم، كلنا .. استكمالا للانجازات ندعم السيد الرئيس”.

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وجاء إعلان السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية، حلال كلمةٍ ألقاها في فعاليات اليوم الثالث والأخير من “مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة. بحسب بث نقله التليفزيون الحكومي

كريم عبدالعزيز .. “اراجوز البلاط”!

وتصدّر اسم الفنان كريم عبدالعزيز قائمة الترند في منصة X (تويتر سابقاً)، حيث وجّه مغرّدون انتقادات حادة له، بسبب موقفه من تأييد ترشح السيسي، رغم كل ما فعله في مصر، وما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في البلاد منذ انقلابه على أول رئيس منتخب لمصر الراحل محمد مرسي.

وكتبت مغردة تعليقاً على إعلان الفنان دعم السيسي: “لذلك انا دايمًا بكتب ان الفنانين اوعى تشوفهم قدوة. هم عبارة عن ناس جهلة بيئات منحطة منفصلة عن الواقع. خدّامين للقرش ومفيش مبدأ”.

وأضافت: “ده كريم عبد العزيز اللي كان عامل فيها ثائر عشان الموجة كانت عالية . ودلوقتي بيأيد اكبر خاين وسفاح في تاريخ البلد!”.

في حين قال “شريف عثمان”: “الفنان هو اللي بيعبر عن الناس ومشاكلهم . اما اللي بيعبر عن الحاكم و يبسطه ده اسمه اراجوز البلاط. تخيل لما تصحى تلاقى نفسك اراجوز بلاط الدواسه؟”.