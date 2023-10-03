رد فعل جمهور سباهان أصفهان الإيراني بعد إلغاء مباراته أمام الاتحاد السعودي (لقطات من المدرجات)

وطن- فرضت أحداث ما قبل المباراة التي كانت مقرر أمس الاثنين بين ناديي سباهان أصفهان الإيراني والاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا، نفسها على صدارة الأحداث، وحازت على الكثير من الاهتمام.

وكانت المباراة قد تم إلغاؤها بعدما رفض لاعبو النادي السعودي دخول أرضية الملعب، اعتراضا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة (ذات طابع سياسي) وغادر الفريق الاستاد تمامًا، عقب عقد اجتماع عاجل مع مراقب المباراة.

في هذا الإطار، انتشر مقطع فيديو من مدرجات النادي الإيراني، وهم غاضبون مما حدث، ورددوا هتافات بينها “لا نريد كرة القدم بالسياسة”، ودعوا إلى إزالة تمثال الراحل قاسم سليماني الذي كان يقود فيلق القدس، الذي وُضع على ممر دخول اللاعبين لملعب المباراة.

الهجوم على تمثال قاسم سليماني

وفي أعقاب إلغاء المباراة، أقدم الكثيرون من مشجعي النادي الإيراني على إلقاء الحجارة وزجاجات المياه على تمثال قاسم سليماني.

الاتحاد الآسيوي يعلن إلغاء المباراة

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن إلغاء مباراة اتحاد جدة السعودي ونادي سباهان أصفهان الإيراني بسبب “ظروف غير متوقعة”

ونشر الاتحاد الآسيوي بيانا قال فيه: “تم إلغاء مباراة دوري أبطال آسيا بين سباهان والاتحاد والتي كان من المقرر أن تقام على أرضية ملعب نقش جهان في أصفهان بسبب ظروف غير متوقعة”.

وأعاد الاتحاد الآسيوي التأكيد على التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والمتفرجين وجميع أصحاب المصلحة المعنيين.

لاعبو الاتحاد يرفضون الدخل لأرض الملعب

وكان لاعبو نادي اتحاد جدة السعودي قد رفضوا الدخول إلى أرض ملعب “نقش جهان”، الذي يستضيف مباراة “النمور” مع نادي سباهان أصفهان الإيراني.

وذكرت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية أن “الجهاز الإداري وبعض لاعبي الاتحاد هم من أبلغوا مراقب وطاقم حكام المباراة عن الصور واللافتات السياسية وطلبوا إزالتها حتى تقام المباراة في ظروف طبيعية”.

وقالت إن “مراقب وطاقم حكام اللقاء طلبوا من المسؤولين الإيرانيين إزالة التماثيل واللافتات وتم الرفض من قِبل مسؤولي سباهان الإيراني”.