الاعتداء على مراسلة قناة روسيا اليوم في محيط المسجد الأقصى (فيديو)

وطن- بثت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو يوثق واقعة الاعتداء على مراسلتها داليا النمري أمام أعين شرطة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

وأظهر الفيديو، إقدام أحد المستوطنين على الاعتداء على مراسلة القناة الروسية، حيث دفعها بعنف على الهواء، وذلك خلال تغطيتها عمليات اقتحام الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى.

وشوهد في المقطع، أن المراسلة كانت تتحدث عن واقعة اقتحام المسجد الأقصى، في حين دفعها المستوطن بعنف لإيقافها عن الحديث.

ووقع الاعتداء تحديدا بينما كانت المراسلة، تتحدث عن اعتقال الشرطة الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين.

وأشارت القناة الروسية، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، إلى أن واقعة الاعتداء جرت بينما كانت الشرطة الإسرائيلية في الموقع.

مجموعات متتالية تقتحم الأقصى

وكان مستوطنون، قد اقتحموا صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحام لإحياء ما يسمى “عيد العرش”.

وشوهدت مجموعة من المستوطنين وهي تؤدي السجود الملحمي، داخل باحات الأقصى، وترتدي زي الكهنة، خلال اقتحامها الاقصى لليوم الرابع على التوالي.

في حين انتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث أعاقت وصول المصلين للمسجد.

100 مستوطن اقتحموا الأقصى

بدورها، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن أكثر من 100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم الثلاثاء، وأدوا طقوسا تلمودية عند باب القطانين أحد أبواب الأقصى.

في المقابل، فرضت سلطات الاحتلال قيودًا على دخول الفلسطينيين القادمين من القدس، حيث نفذت تدقيقًا في هوياتهم واحتجزت البعض عند بواباتها الخارجية.

وما زالت فعاليات ما يسمى “عيد العُرش” مستمرة حتى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وسط دعوات لزيادة أعداد المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى.