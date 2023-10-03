أنباء تفشي بق الفراش في الجزائر تثير الذعر.. ووزير الصحة يوضح (فيديو)

وطن- نفى وزير الصحة الجزائري عبد الحق سايحي، وجود حشرة “بق الفراش” في البلاد بعد أنباء عن انتشار موجة منها
على الأراضي الفرنسية في الأماكن العامة والخاصة.
وتداول الفرنسيون على منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو توثق انتشار مفزع لبق الفراش في دور السينما ووسائل النقل خلال الأيام الماضية، مما عزز التكهنات باحتمال انتقالها إلى دول المغرب العربي القريبة من فرنسا.
تعليمات لمحاربة انتشار البق
وأكد الوزير “سايحي” في مقطع فيديو متداول أن هناك تعليمات وزارية بخصوص محاربة هذه ظاهرة “بق الفراش“
وبقّ الفراش حشرة صغيرة بلا أجنحة وذات لون بني مائل للأحمر، يتراوح حجمها بين 4 و7 ملم، تمتص دم الإنسان.
وتتغذى هذه الحشرة ذات القدرة العالية على التكاثر والانتشار على الدم فقط، ويجب أن تتناول وجبات دم منتظمة للبقاء على قيد الحياة من أجل مواصلة نموها.
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وأوضح الوزير “سايحي” في تصريحات صحفية، أن مصالح القطاع متواجدة على مستوى مختلف الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية بحيث تكون على أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ.
ولفت إلى أن هذا المرض قديم وأصاب فرنسا في أربعينيات القرن الماضي، مبينا أن انتشار هذه الحشرة له علاقة بالنظافة.
وأردف الوزير أن “العائلات الجزائرية نظيفة .. ولدينا أشعة الشمس التي تقضي على مثل هذه الظواهر وبالتالي فليس هناك تخوفات من انتشار هذه الحشرات.”
وقال إن وزارته حاولت التحقق من صحة الفيديو الذي يدعي صاحبه قدوم حاويات من إيطاليا فيها بق الفراش لكن لم تجد شيئا.
انتشار البق في الجزائر
وكان صاحب حساب باسم “بلدنا” نشر مقطع فيديو على تطبيق “توك توك” ، أظهر حاويات مدون عليها اسم المنشأ إيطاليا وعلق عليه :” عاجل وخطير الجزائر تتلقى أول دفعة من البق من إيطاليا”.
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وأشار في خلفية الفيديو إلى أن “الطليان أرسلوا البق إلى الجزائر في حاويات تجارية وقرب الكاميرا لإظهار حشرات البق صغيرة الحجم وهي حية وتتوالد” -كما قال-.
وأظهر الفيديو حشرات منتشرة في أنحاء مختلفة من إحدى الحاويات وختم باللهجة الجزائرية:” الدنيا مقلبة بالبق”.
البق يغزو فرنسا
ولم تقتصر قضية بق الفراش على الجزائر ففي الآونة الأخيرة، تعهدت الحكومة الفرنسية باتخاذ إجراءات لطمأنة وحماية الجمهور، حيث أبلغت عاصمتها باريس عن ارتفاع واسع النطاق في أعداد بق الفراش.
وعقد وزير النقل الفرنسي كليمنت بون اجتماعا لاتخاذ المزيد من الإجراءات لطمأنة الجمهور وحمايته من الزيادة المبلغ عنها في أعداد الحشرات الماصة للدماء.
وبالمثل، أعلن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي مؤخراً عن خلو مسرح رئيسي من بق الفراش بعد أزمة صحية.