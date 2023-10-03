أنباء تفشي بق الفراش في الجزائر تثير الذعر.. ووزير الصحة يوضح (فيديو)

وتتغذى هذه الحشرة ذات القدرة العالية على التكاثر والانتشار على الدم فقط، ويجب أن تتناول وجبات دم منتظمة للبقاء على قيد الحياة من أجل مواصلة نموها.

وبقّ الفراش حشرة صغيرة بلا أجنحة وذات لون بني مائل للأحمر، يتراوح حجمها بين 4 و7 ملم، تمتص دم الإنسان.

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وأوضح الوزير “سايحي” في تصريحات صحفية، أن مصالح القطاع متواجدة على مستوى مختلف الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية بحيث تكون على أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ.

ولفت إلى أن هذا المرض قديم وأصاب فرنسا في أربعينيات القرن الماضي، مبينا أن انتشار هذه الحشرة له علاقة بالنظافة.

وأردف الوزير أن “العائلات الجزائرية نظيفة .. ولدينا أشعة الشمس التي تقضي على مثل هذه الظواهر وبالتالي فليس هناك تخوفات من انتشار هذه الحشرات.”

وقال إن وزارته حاولت التحقق من صحة الفيديو الذي يدعي صاحبه قدوم حاويات من إيطاليا فيها بق الفراش لكن لم تجد شيئا.

انتشار البق في الجزائر

وكان صاحب حساب باسم “بلدنا” نشر مقطع فيديو على تطبيق “توك توك” ، أظهر حاويات مدون عليها اسم المنشأ إيطاليا وعلق عليه :” عاجل وخطير الجزائر تتلقى أول دفعة من البق من إيطاليا”.

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