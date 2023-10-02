8 دول عربية تتصدر قائمة الدول الأقل في معدلات الوفاة حول العالم

وطن – خلصت دراسة إحصائية لموقع World Population Review متعلقة بمعدلات الوفاة حول العالم إلى أن 8 دول عربية تصدرت قائمة أقل البلدان التي لديها أدنى معدلات وفيات في العالم، أغلبها دول خليجية، ودولتين من بلاد الشام.

ويشير مقياس معدل الوفيات إلى عدد الوفيات التي تحدث في مجتمع معين خلال فترة زمنية معينة.

وعادةً ما يتم التعبير عن معدل الوفيات على أنه عدد الوفيات لكل ألف شخص سنويا، في مجتمع أو مجموعة معينة من الناس.

وبحسب الدراسة تواجه البلدان التي ترتفع فيها معدلات الوفيات وتنخفض فيها معدلات الخصوبة ومعدلات المواليد خطر الانخفاض السكاني، وهو الأمر الذي تعاني منه بعض الدول مثل ألمانيا على سبيل المثال.

وأضاف المصدر أن معدلات الوفيات تختلف بشكل كبير من بلد إلى آخر وكقاعدة عامة، يكون معدل الوفيات في البلدان المتقدمة أقل من البلدان النامية، التي تكون شبكات ومرافق الرعاية الصحية الخاصة بها أقل كفاءة.

وجمع الموقع بيانات نشرها في عام 2023، استخلصت من الوفيات العالمية الناجمة عن جميع الأسباب لعام 2019، وأرقام من تبادل البيانات الصحية العالمية، وبيانات من معدل الوفيات الخام، وبيانات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، للفترة الممتدة من 2015 إلى 2020.

8 دول عربية في معدلات الوفاة حول العالم

ووفق الدراسة تصدرت 10 دول عربية قائمة أقل عشر دول من حيث معدل والوفيات وفقا لبيانات الأمم المتحدة وهي “قطر” أولاً و”الإمارات العربية المتحدة” ثانياً.

وتأتي ثالثاً البحرين، تليها سلطنة عمان، والكويت والمملكة العربية السعودية ثم فلسطين، الأردن وجزر سليمان.

وتتمتع البلدان ذات معدلات الوفيات المنخفضة، بحسب المصدر، برعاية صحية أكثر تقدما وإمكانية وصول سريعة لهذه المؤسسات الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز مواطنو هذه الدول بالثقافة والوعي، وتتوفر لديهم خيارات غذائية صحية، ومستويات معيشة أعلى بشكل عام.

وتتمتع البلدان ذات معدلات الوفيات المنخفضة برعاية صحية أكثر تقدما ويمكن الوصول إليها، ومواطنين أكثر استنارة، وخيارات غذائية أكثر صحة، ومستويات معيشة أعلى بشكل عام. قطر لديها أدنى معدل وفيات في العالم بمعدل 1.2 حالة وفاة لكل 1000 شخص. ويمكن أن يُعزى انخفاض معدل الوفيات إلى نظام الرعاية الصحية المتطور في قطر، والذي يشتهر بمرافقه المتقدمة تقنيًا وقدرته على تقديم أفضل رعاية للمرضى في العالم.

وتشير البيانات وفق الدراسة ذاتها إلى أن قطر لديها أدنى معدل وفيات في العالم بمعدل 1.2 حالة وفاة لكل 1000 شخص.

ويمكن أن يُعزى انخفاض معدل الوفيات إلى نظام الرعاية الصحية المتطور في قطر، والذي يشتهر بمرافقه المتقدمة تقنيًا وقدرته على تقديم أفضل رعاية للمرضى في العالم.

الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم

وتواجه البلدان التي ترتفع فيها معدلات الوفيات وتنخفض فيها معدلات الخصوبة ومعدلات المواليد خطر الانخفاض السكاني، وهو الأمر الذي تعاني منه بعض الدول مثل ألمانيا على سبيل المثال.

ترتبط الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، المُرتّبة وفقاً للعدد الإجمالي للخسائر في الأرواح، بثلاثة موضوعات عامة: القلب والأوعية (داء القلب الإقفاري والسكتة الدماغية)، والجهاز التنفسي (داء الانسداد الرئوي المزمن، وأمراض القناة التنفسية السفلى) والحالات المرضية في المواليد – التي تشمل الاختناق الولادي ورضخ الولادة، والإنتان الوليدي والعدوى الوليدية، ومضاعفات الولادة المبتسرة. وفق دراسة لمنظمة الصحة العالمية.

وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن تقسيم أسباب الوفاة إلى ثلاث فئات: الأمراض السارية (الأمراض المعدية والطفيلية، والأمراض النفاسية والحالات المرضية في الفترة المحيطة بالولادة، والحالات المرضية التغذوية)، والأمراض غير السارية (المزمنة) والإصابات.