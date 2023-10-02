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    الهدهد

    شاهد ما فعله مواطنون في النيجر بشاحنة مياه قبل وصولها للقاعدة العسكرية الفرنسية

    باريس أعلنت سحب قواتها ومغادرة سفيرها من النيجر فيما أكد العسكريون المسيطرون على السلطة أن الشعب هو الذي سيحدد مستقبل العلاقة مع فرنسا
    خالد السعديبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    هجوم مواطنون في النيجر على شاحنة مياه

    وطن- بثت وسائل إعلام مقطع فيديو، يوثق ما فعله مواطنون في النيجر، بشاحنة كانت تقل مياها لقاعدة عسكرية فرنسية.

    وشوهد في مقطع الفيديو، حشود من الأشخاص الذين هاجموا الشاحنة، وعملوا على تفريغها من محتوياتها وإلقائها أرضا ومصادرتها وذلك منعا لوصول شحنة المياه للقاعدة الفرنسية.

    كما استخدم النيجرون، زجاجات المياه في تحطيم نوافذ السيارة التي كانت متجهة للقاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي.

    وفيما تدخلت قوات الأمن للسيطرة على الموقف، فقد جدد المواطنون مطالبهم بمغادرة القوات الفرنسية.

    فرنسا تنهي تعاونها العسكري مع النيجر

    يشار إلى أنه في نهاية أيلول / سبتمبر الماضي، قررت باريس إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر وسحب قواتها من البلد الإفريقي في الأشهر المقبلة كما سحبت سفيرها من نيامي، في خضم التوتر بين البلدين، في أعقاب سيطرة العسكريين على الحكم في النيجر.

    وفيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمَه لرئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، فقد أكد أن الجنود الفرنسيين في النيجر، وعددهم 1500، سيغادرون النيجر في الأسابيع والأشهر المقبلة، على أن يتم الانسحاب الكامل بحلول نهاية العام الجاري.

    رئيس النيجر محمد بازوم
    رئيس النيجر محمد بازوم

    النيجر ترد على فرنسا

    بدوره، أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني، أنّ الشعب النيجري هو الذي سيحدّد العلاقات المستقبلية مع فرنسا.

    رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني
    رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني

    وكان النظام العسكري الجديد في النيجر قد أمر بمغادرة السفير الفرنسي، وألغى اتفاقات تعاون عسكري مع باريس، وطالب مرارا بخروج القوات الفرنسية.

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