شاهد ما فعله مواطنون في النيجر بشاحنة مياه قبل وصولها للقاعدة العسكرية الفرنسية

وطن- بثت وسائل إعلام مقطع فيديو، يوثق ما فعله مواطنون في النيجر، بشاحنة كانت تقل مياها لقاعدة عسكرية فرنسية.

وشوهد في مقطع الفيديو، حشود من الأشخاص الذين هاجموا الشاحنة، وعملوا على تفريغها من محتوياتها وإلقائها أرضا ومصادرتها وذلك منعا لوصول شحنة المياه للقاعدة الفرنسية.

كما استخدم النيجرون، زجاجات المياه في تحطيم نوافذ السيارة التي كانت متجهة للقاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي.

وفيما تدخلت قوات الأمن للسيطرة على الموقف، فقد جدد المواطنون مطالبهم بمغادرة القوات الفرنسية.

فرنسا تنهي تعاونها العسكري مع النيجر

يشار إلى أنه في نهاية أيلول / سبتمبر الماضي، قررت باريس إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر وسحب قواتها من البلد الإفريقي في الأشهر المقبلة كما سحبت سفيرها من نيامي، في خضم التوتر بين البلدين، في أعقاب سيطرة العسكريين على الحكم في النيجر.

وفيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمَه لرئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، فقد أكد أن الجنود الفرنسيين في النيجر، وعددهم 1500، سيغادرون النيجر في الأسابيع والأشهر المقبلة، على أن يتم الانسحاب الكامل بحلول نهاية العام الجاري.

النيجر ترد على فرنسا

بدوره، أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني، أنّ الشعب النيجري هو الذي سيحدّد العلاقات المستقبلية مع فرنسا.

وكان النظام العسكري الجديد في النيجر قد أمر بمغادرة السفير الفرنسي، وألغى اتفاقات تعاون عسكري مع باريس، وطالب مرارا بخروج القوات الفرنسية.