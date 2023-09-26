ابنة عمرو دياب ترتدي “هوت شورت” مثير وتخرج لسانها بطريقة بذيئة! (شاهد)

وطن- عادت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، إلى إثارة الجدل بحركات خارجة، بعد كعكة عيد الميلاد البذيئة.

ونشرت ابنة عمرو دياب صورة عبر خاصية الستوري على انستجرام، وهي ترتدي هوت كحلي، مع تيشرت أبيض نصف بطن بأكمام.

وقامت جنا دياب في الصورة بإخراج لسانها في حركة إيحائية بذيئة.

سلسلة تصرفات خارجة

وبذلك تضمّ جنا دياب، تلك الحركة إلى سلسلة تصرفاتها التي تثير غضب متابعيها. وتجعلهم يتساءلون عن موقف والدها ووالدتها من ذلك.

وبينما تعتمد شقيقتها كنزي على ملابسها في الإغراء، تعدت جنا الأمر إلى الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها بكيكة على شكل عضو ذكري. وكلمات أغاني إباحية.

لكنّ تطبيق “انستجرام” قام بحذف المنشور كاملاً، لاحتوائه على رسمة العضو الذكري.

هذا مضحك

وجاء في رسالة “انستجرام” لابنة عمرو دياب: “يخالف المنشور معايير المجتمع، ويتضمن تعرياً ونشاطاً جنسياً”.

لكنّ هذا الإجراء أغضب جنا التي أعادت نشر التحذير والقرار عبر خاصية الستوري.

وكتبت: “هذا مضحك”.

وسبق أن ظهرت جنا عمرو دياب وهي تقف مع صديقاتها، بينما رفعت إصبعها في حركة بذيئة.

كلمات خارجة

البذاءة تظهر أيضاً في كلمات الأغاني التي تكتبها ابنة عمرو دياب.

حيث ظهرت جنا سابقاً ترقص وتغني في الشارع كلمات بذيئة، تقول فيها: “أعرف الآن أنني أبدو عاهرة، إنه عملي أن أقول كيف هو الأمر”.

وتتابع ابنة عمرو دياب الأغنية البذيئة: “لذا سأقول فقط، ما هذا، هل أنا محقة؟ هل أنا أبالغ؟ أريد أن أخرج من عقلي”.