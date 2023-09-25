ميريام فارس بفستان مصنوع من الزجاج كشف المستور (شاهد)

وطن– فاجأت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها اللبناني بفستان ذهبي جريء مصنوع من الزجاج فقط.

ونشرت ميريام فارس، صورة لها عبر “انستجرام“، و”فيسبوك“، وهي ترتدي الفستان استعداداً لحفلتها في بيروت.

وعلقت ميريام: “بيروت.. هل أنت مستعدة؟”.

فستان زجاج

وتميز فستان ميريام فارس الزجاجي، بأنه طويل بدون أكمام، وبفتحة تكشف ساقها إلى أعلى الفخذ بطريقة تكاد ينكشف بها ملابسها الداخلية.

والفستان الذي تم تصميمه بـ3000 قطعة زجاجية، من توقيع المصمم اللبناني جان بيير خوري.

وحرصت ميريام على إغلاق خاصية التعليقات عبر “انستجرام”، لكنها لم تتمكن من ذلك عبر “فيسبوك”.

جرأة في الموريكس دور

في سياق آخر، تم تكريم ميريام فارس في حفل الموريكس دور بجائزة حملت اسم “أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية”.

وأطلّت الفنانة اللبنانية بفستان فاضح، خلال حفل توزيع جوائز “الموريكس دور” لعام 2023، في الحفل الذي أقيم في “كازينو لبنان” قبل أسابيع.

وارتدت ميريام فارس خلال ظهورها على مسرح “الموريكس دور”، فستان فاضح، يكشف ثدييها بطريقةٍ جريئة. ما عرضّها كالعادة لهجوم وانتقادات حادّة من الجمهور المتابع.