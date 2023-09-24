نور الغندور تحتفل باليوم الوطني السعودي بحركات إغراء وإيحاءات مثيرة! (فيديو)

وطن– حرصت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، على مشاركة السعوديين احتفالاتهم باليوم الوطني السعودي الـ93، ولكن على طريقتها الخاصة.

ونشرت نور الغندور فيديو وصور عبر حسابها على انستجرام، وهي ترتدي فستاناً أخضراً بدون أكمام.

دام عزك يالسعودية

وارتدت نور الغندور عدسات لاصقة أيضاً باللون الأخضر، واعتمدت تسريحة الكعكة بدون أي خصلات منسدلة.

واستكملت الفنانة المصرية، إطلالتها بإكسسوارات كان أبرزها ثلاث خواتم بقطع مجوهرات باللون الأخضر الغامق، في إشارة لعلم السعودية.

وعلى أغنية “هذا السعودي فوق فوق”، للفنان فهد بن فصلا، أدت نور بأزياءها في اليوم الوطني، حركات دلع وإغراء لاستعراض إطلالتها فقط.

وكتبت الفنانة في تعليقها: ” دام عزك يالسعودية”.

انتقادات

لكن نور تعرضت للانتقادات بسبب حركاتها، فجاء في التعليقات: ” ليش تخبلتي؟ ليش صايرة بس تسوين ايحاءات؟”.

وكتب آخر: “تغطي يا بنت واستحي انتي وهالحركات”.

وتساءلت متابعة: ” هاي شبيها تتمايع؟”.

من هي نور؟

ونور الغندور ممثلة مصرية مواليد 12 نوفمبر عام 1993، تعيش في الكويت وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية.

بدايتها كانت عام 2011 مذيعةً بتقديم برنامج (مطبخ إلهام) مع الفنانة إلهام الفضالة على قناة الراي، وفي 2012 قامت بتقديم حلقات برنامج (صوت السهارى) على قناة الشاهد.

وفي 2013 دخلت التمثيل عن طريق مشاركتها في مسلسل (سكن الطالبات)، من خلال دور شهد الذي حقّق لها شهرة كبيرة.