شاكيرا تدفع مبلغاً فلكياً لمربية أطفالها التي فضحت خيانة بيكيه مقابل هذه اللقطة! (شاهد)

وطن- أصدرت النجمة شاكيرا أغنية جديدة بعنوان “El Jefe” أي “الرئيس”.

وعلى الرغم من قراءتها الأولى، إلا أنها لا تبدو أنها وجهت المزيد من الهجمات ضد شريكها السابق، جيرارد بيكيه، كما اعتدنا في أغانيها الأخيرة.

ليلي ميلغار

كانت مربية أطفال المغنية ولاعب برشلونة السابق ميلان وساشا، ليلي ميلغار، قد طُردت فجأة دون تعويض على يد جيرارد بيكيه بعد أن علم أنها هي التي حذرت شاكيرا من خيانته لها مع كلارا شيا.

والآن أصبح معروفاً المبلغ الذي دفعته شاكيرا لمربية أطفالها من أجل الظهور في مقطع الفيديو هذا. والذي حقق بالفعل 12 مليون مشاهدة في يوم واحد فقط.

لقد كانت مربية أطفال شاكيرا، هي التي وضعت سعرًا على حقوق صورتها.

مليون يورو

وبحسب ما كشفه الصحفي في برنامج TardeAR، فإن شاكيرا كانت ستدفع مليون يورو لمقدمة رعاية أطفالها لاستخدام اسمها وصورتها.

وينبغي أن نضيف إلى هذا المبلغ، المبلغ الإضافي الذي قد يتم الحصول عليه اعتمادًا على عدد مشاهدات مقطع الفيديو. والذي يكون ساحقًا بعد ساعات قليلة من عرضه الأول.

وجاء في كلمات أغنية “االرئيس” أن هذه الأغنية مهداة لمدبرة منزله: “ليلي ميلغار.. من أجلك هذه الأغنية، لأنهم لم يدفعوا لك التعويض”.

لا تستحق التعويض

وأبلغ فريق محامي جيرارد بيكيه برنامج “والآن سونسولز” عبر الصحفية لورينا فازكيز، أنها لم تحصل على تعويض. لأن مربية الأطفال هي من قررت الذهاب مع المغنية إلى منزلها الجديد في ميامي، لمواصلة العمل هناك.

رواية مختلفة عن الإصدارات الأخرى التي تم نشرها في وسائل الإعلام. والتي تشير إلى أن لاعب كرة القدم السابق كان سيطرد الجليسة لتنبيهها بحدوث شيء ما في منزل شاكيرا. وهي شخصية يعشقها الأطفال ويطلقون عليها اسم “يايا” وهي عاملة موثوقة للغاية لدى شاكيرا، تسافر معها ومع أطفالها، وتساعدها في مهمة العناية بهم.

مدير سيء

بالمناسبة، تواصل ليلي ميلغار العمل لدى شاكيرا . وتستمر في رعاية طفليها ميلان وساشا منذ انتقالهما إلى ميامي.

تقول الكلمات الكاملة للأغنية: انطلق المنبه، أريد أن أكون في السرير.. لكن لا أستطيع، سأخذ الأطفال في الساعة 9″.

” نفس القهوة، نفس المطبخ، نفس الشيء القديم، نفس الروتين، يوم آخر قذر، يوم آخر”.

وتستكمل الكلمات: “في المكتب. لدي مدير سيء لا يدفع لي جيدًا.. أسير هناك ويصل في سيارة مرسيدس بنز”.

وأخيرا، الوصول إلى إحدى العبارات التي أثارت أكبر قدر من التوقعات: “ليلي ميلغار، هذه الأغنية لك.. تعويض”.