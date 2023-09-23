رجوة آل سيف تنافس الملكة رانيا في أناقتها بأمريكا.. ارتدت من هذه العلامات بأسعار خيالية

وطن– خطفت الأميرة رجوة آل سيف، زوجة ولي عهد الأردن الأمير الحسين، الأنظار بأناقتها في واشنطن العاصمة لحضور العديد من الالتزامات المهنية.

حيث التقى زوجها، الابن الأكبر لعبد الله الثاني بأعضاء السنة الأولى في الكونغرس الذين يعملون في لجان الشؤون الخارجية أو الأمن القومي أو الموارد الطبيعية أو الزراعة.

وكذلك مع رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي أو السيناتور. مايك راوندز من اللجنة الفرعية للأمن السيبراني للقوات المسلحة.

فيما حضرت حماتها الملكة رانيا، الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

شتاء وخريف 2023

ظهرت رجوة آل سيف في الكونغرس في واشنطن العاصمة مرتدية ملابس بسيطة، كأحد الاتجاهات الرائعة لخريف وشتاء 2023.

حيث ظهرت الأميرة ببلوزة ذات ياقة عالية وأكمام قصيرة، مع زخرفة على شكل فيونكة.

والبلوزة من Edeline Lee، ويبلغ سعرها 481 دولار.

واستكلمت رجوة إطلالتها بتنورة كلاسيكية متوسطة الطول واسعة الخصر من كريستيان ديور بسعر 4162 دولار.

اكسسوارات أغلى من الملابس

ومع ذلك، وعلى الرغم من العلامات التجارية الكبرى المذكورة، إلا أن تركيز إطلالتها انصب بالكامل على الإكسسوارات.

واختارت زوجة ولي العهد الأمير الحسين حذاءً من دار الأزياء الإيطالية Fendi Colibri Lite باللون الوردي بسعر 1200 دولار.

أما حقيبة الهاتف من Phone Baguette، فيبلغ سعرها 1530 دولار.

وريثة الملكة

بهذه الطريقة، ابتكرت رجوة خالد مظهرها الذي لفت الأنظار. والذي اعتبره الخبراء تجسيدًا مثاليًا للقبها الذي تستحقه باعتبارها وريثة أناقة رانيا.

بدأت رجوة مسيرة الأناقة بفستان زفافها الأصلي من إيلي صعب، المستوحى من تصميم حماتها.

وكانت الملكة رانيا قد كشفت في برنامج “Today” على قناة NBC، أنها نصحت زوجة ابنها بعدم قراءة التعليقات على الشبكات الاجتماعية أبدًا.. لأنها لن تحصل أبدًا على نسبة موافقة 100٪. ومع ذلك، يبدو أن ظاهرة رجوة خالد قد بدأت للتو.