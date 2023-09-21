رانيا يوسف بإطلالة فاضحة اضطرتها إلى هذه الخطوة خوفا من الناس (شاهد)

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وطن- لجأت الفنانة المصرية رانيا يوسف، إلى خاصية إغلاق التعليقات عبر “انستجرام”، على أحدث صورها، بسبب جرأتها فيها وإطلالة فاضحة.

ونشرت رانيا يوسف مجموعة صور جديدة يبدو أنها تودع الصيف بها، مرتديةً ملابس تكشف أكثر مما يغطي.

التعليقات ممنوعة

حيث ارتدت رانيا يوسف فستاناً أزرقاً بنقشة الورود، مكشوف الخصر، والصدر بشكل واضح.

ورفعت الفنانة المصرية شعرها إلى الأعلى في تسريحة ذيل الحصان، مع مكياج ناعم.

وخوفا من الانتقادات، أغلقت رانيا يوسف التعليقات.

أعمال فنية

على الصعيد الفني، شوقت رانيا يوسف جمهورها لأعمالها الفنية القادمة، وهم فيلم “فيتو”، ومسلسل “السرداب”، ومسلسل “خارج الخدمة”.

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وقالت رانيا في مداخلة ببرنامج ET بالعربي: ” فيلم فيتو معايا فيه مدام إلهام شاهين، عمرو عبد الجليل، فتحي عبد الوهاب ومعانا ناس تانية كمان”.

وأضافت الفنانة المصرية: “عندي مسلسل كمان اسمه (السرداب) إن شاء الله داخلينه كمان أسبوع.. وفيلم اسمه (خارج الخدمة) بس أنا معرفش مين هيكون باقي فريق العمل.

عالم تاني

الجدير بالذكر أن مسلسل “عالم تاني”، كان آخر أعمال رانيا يوسف.

وشاركها البطولة فيه كل من نضال الشافعي، فريال يوسف، ديانا هشام، سميرة صدقي، فراس سعيد، ، ، صوفية، تميم عبده.

والمسلسل من تأليف إسلام يوسف، وإخراج عبدالعزيز حشاد.