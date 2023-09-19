ترامب في زلة لسان على طريقة بايدن.. ما علاقة الحرب العالمية؟ (فيديو)

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وطن- يبدو أن الزلات التي كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يسخر بها من نظيره الحالي جو بايدن قد باتت من الأخطاء التي يقع بها هو أيضاً فهل سيواصل رصده لتلك المواقف ومواصلة السخرية منها؟

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سقط في زلة خلال انتقاده الكفاءة العقلية للرئيس جو بايدن مدعياً أنه كان يقود الولايات المتحدة إلى الحرب العالمية الثانية، ما أثار موجة من السخرية لدى الأمريكيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال دونالد ترامب في قمة Pray Vote Stand في واشنطن: “جو بايدن غير كفء للغاية ليكون رئيسًا مرة أخرى” مضيفاً أنه لا ينبغي أن يترشح للرئاسة مرة أخرى.

ولطالما سخر ترامب من بايدن بسبب عمره الكبير رغم أن الفرق في العمر بين الجانبين يقارب الـ3 سنوات فقط رغم حديثه في مقابلات أن أخرى أن العمر ليس هو المشكلة الوحيدة بل عدم الكفاءة أيضاً.

زلة ترامب على طريقة بايدن

وفي مقابلة مع الإعلامية الأمريكية ميجين كيلي سئل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية عما إذا كان يعتقد أن بايدن 80 عامًا، “بات أكبر من أن يصبح رئيسًا”.

وذكر ترامب أن العمر مثير للاهتمام، لأن بعض الأشخاص يتمتعون بالذكاء الشديد والبعض الآخر يفقدونه، لكنك تفقده في سن الأربعين والخمسين أيضًا.

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وأوضح الرئيس الأمريكي السابق أن جو بايدن اليوم: “هو مسؤول الآن عن التعامل مع روسيا وحرب نووية محتملة. فكروا بالأمر، سنكون في الحرب العالمية الثانية سريعًا إذا كنا سنعتمد على هذا الرجل”.

أوباما بدلاً من بايدن

في وقت سابق من هذا الأسبوع، رد ترامب على قناة Truth Social بعد أن تم التشكيك في كفاءته العقلية في استطلاع جديد .

وكتب ترامب في ذلك الوقت: “في استطلاع زائف وربما مزور لصحيفة وول ستريت جورنال ، يفتقر إلى المصداقية حول الكفاءة العقلية الواضحة للغاية مع المحتال جو بايدن “.

وأردف :” يسألون عن عمري وعقليتي”. وتابع :” قبل بضع سنوات كنت الوحيد الذي وافق على إجراء اختبار القدرات العقلية، واتقن تكنولوجيا المعلومات”.

ووقع الرئيس الأمريكي الـ45 في زلات لسان عدة مرات في الأيام الأخيرة، فعندما كان يخاطب الجمهوريين في الكونغرس لطالما ذكر اسم أوباما بدلًا من بايدن.