الثلاثاء, سبتمبر 19, 2023
الرئيسيةتقاريرترامب في زلة لسان على طريقة بايدن.. ما علاقة الحرب العالمية؟ (فيديو)
تقاريرغير مصنف

ترامب في زلة لسان على طريقة بايدن.. ما علاقة الحرب العالمية؟ (فيديو)

وقع دونالد ترامب في نفس الزلات التي كان يسخر بها من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن

كتب خالد الأحمد
ترامب في زلة لسان على طريقة بايدن:
دونالد ترامب وجو بايدن
- Advertisement -

وطن- يبدو أن الزلات التي كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يسخر بها من نظيره الحالي جو بايدن قد باتت من الأخطاء التي يقع بها هو أيضاً فهل سيواصل رصده لتلك المواقف ومواصلة السخرية منها؟

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سقط في زلة خلال انتقاده الكفاءة العقلية للرئيس جو بايدن مدعياً أنه كان يقود الولايات المتحدة إلى الحرب العالمية الثانية، ما أثار موجة من السخرية لدى الأمريكيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال دونالد ترامب في قمة Pray Vote Stand في واشنطن: “جو بايدن غير كفء للغاية ليكون رئيسًا مرة أخرى” مضيفاً أنه لا ينبغي أن يترشح للرئاسة مرة أخرى.

ولطالما سخر ترامب من بايدن بسبب عمره الكبير رغم أن الفرق في العمر بين الجانبين يقارب الـ3 سنوات فقط رغم حديثه في مقابلات أن أخرى أن العمر ليس هو المشكلة الوحيدة بل عدم الكفاءة أيضاً.

زلة ترامب على طريقة بايدن

وفي مقابلة مع الإعلامية الأمريكية ميجين كيلي سئل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية عما إذا كان يعتقد أن بايدن 80 عامًا، “بات أكبر من أن يصبح رئيسًا”.

وذكر ترامب أن العمر مثير للاهتمام، لأن بعض الأشخاص يتمتعون بالذكاء الشديد والبعض الآخر يفقدونه، لكنك تفقده في سن الأربعين والخمسين أيضًا.

- Advertisement -

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق أن جو بايدن اليوم: “هو مسؤول الآن عن التعامل مع روسيا وحرب نووية محتملة. فكروا بالأمر، سنكون في الحرب العالمية الثانية سريعًا إذا كنا سنعتمد على هذا الرجل”.

دونالد ترامب في زلة لسان على طريقة جو بايدن
دونالد ترامب في زلة لسان على طريقة جو بايدن

أوباما بدلاً من بايدن

في وقت سابق من هذا الأسبوع، رد ترامب على قناة Truth Social بعد أن تم التشكيك في كفاءته العقلية في استطلاع جديد .

وكتب ترامب في ذلك الوقت: “في استطلاع زائف وربما مزور لصحيفة وول ستريت جورنال ، يفتقر إلى المصداقية حول الكفاءة العقلية الواضحة للغاية مع المحتال جو بايدن “.

وأردف :” يسألون عن عمري وعقليتي”. وتابع :” قبل بضع سنوات كنت الوحيد الذي وافق على إجراء اختبار القدرات العقلية، واتقن تكنولوجيا المعلومات”.

ووقع الرئيس الأمريكي الـ45 في زلات لسان عدة مرات في الأيام الأخيرة، فعندما كان يخاطب الجمهوريين في الكونغرس لطالما ذكر اسم أوباما بدلًا من بايدن.

المصدرصحيفة OK، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

زيارة مفاجئة لجنرال يوم القيامة إلى الجزائر.. فماذا ذهب يفعل؟

تقارير

قطار التطبيع.. السعودية تبلغ إدارة بايدن “أمرا مهما” وسفير إسرائيل يستفز الفلسطينيين

الهدهد

“كيم جونغ أون لا يثق ببوتين”.. وجه طلباً غريباً لمساعديه في روسيا (فيديو)

الهدهد

قطار خلفه وآخر أمامه.. غرائب وعجائب قطار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (فيديو)

تقارير

“مشروع بايدن الجديد خسارة لمصر” .. تقارير إسرائيلية تكشف بالدليل الفشل الاقتصادي لنظام السيسي

تقارير

بايدن في ورطة بعد مزاعم “فساد” وخطوة جادة نحو عزله .. كيف تفاعل الجمهوريون؟

الهدهد

أول رحلة له منذ سنوات.. سجادة حمراء لاستقبال زعيم كوريا الشمالية “كيم جونغ أون” في روسيا (فيديو)

الهدهد

بينها سلطنة عمان.. مقترح روسي لإلغاء التأشيرات السياحية عن 4 دول عربية

الهدهد

فيديو لمصافحة بايدن وابن سلمان في قمة العشرين.. هل تعرض ولي العهد لموقف محرج؟

الهدهد

زهايمر بايدن يُحرج محمد بن سلمان على الهواء في قمة العشرين (فيديو)

الهدهد

اختفاء كبير أطباء بوتين وكاتم أسراره الطبية في ظروف غامضة

الهدهد

من أجل إسرائيل.. توقيع اتفاق سكك حديدية يضم السعودية والإمارات ومجموعة العشرين قريباً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو مرعب يخطف القلوب للحظة ضرب صاعقة لشخصين ضمن شاطئ في المكسيك

دراسة علمية حديثة: 5 مهن ترفع خطر الإصابة بالخرف

أثارت صدمة واسعة.. فنانة تركية شابة تبكي الملايين بما فعلته في نفسها (فيديو)

استفزاز أرميني يشعل الحرب مجدداً مع أذربيجان .. هل تتدخل قوى خارجية؟ (فيديو)

“أنا الآن وحدي وهذه النهاية”.. قصة ليبي تبكي القلوب جراء إعصار دانيال

طباخ تركي يتلقى سيارة Togg كهدية.. ماذا فعل ليحظى بهذه المكافأة؟ (صور – فيديو)

جهود أمريكية لتقريب وجهات النظر بين الإمارات والسعودية بشأن الحرب في اليمن

طريق التنمية التركي العراقي.. هل يعتبر أفضل وسيلة ربط بين أوروبا والشرق الأوسط؟

“ديفيد هيرست” يحذر محمد بن زايد من نهاية صعبة

محمد السادس ألغى لقاء مع إيمانويل ماكرون في باريس في اللحظة الأخيرة.. لماذا؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC