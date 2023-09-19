الثلاثاء, سبتمبر 19, 2023
الرئيسيةالهدهدما المبلغ الذي يخطط إيلون ماسك لفرضه على كل من يريد أن...
الهدهد

ما المبلغ الذي يخطط إيلون ماسك لفرضه على كل من يريد أن يكون لديه حساب على X؟

ليست هذه المرة الأولى التي يطرح فيها ماسك فكرة جعل المشتركين يدفعون مقابل تواجدهم على منصة X

كتب أنس السالم
إيلون ماسك يعلن فرض اشتراك شهري على مستخدمين منصة X
إيلون ماسك يعلن فرض اشتراك شهري على مستخدمين منصة X
- Advertisement -

وطن – في توّجه جديد، ويأتي ضمن سلسلة تغييرات يشهدها موقع “تويتر” منصة X حالياً، منذ شرائه له، أعلن الملياردير إيلون ماسك أنّه سيلزم جميع المستخدمين بدفع اشتراك شهري لاستخدام منصته.

وفي أكتوبر عام 2022، أتمّ إيلون ماسك، صفقة الاستحواذ على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها ماسك فكرة جعل المشتركين يدفعون مقابل تواجدهم على منصة X.

فالملياردير الذي اشترى تويتر لتغييره بشكل كامل، بدأ بتغيير اسمه إلى “إكس” وشعاره أيضاً.

والآن يبحث ماسك عن تغيير آخر كبير، يتعلق الأمر بزيادة الأموال، عبر “طرح” فكرة فرض رسوم على مستخدمي المنصة لا تقل عن 25 سنتًا يوميًا. بحسب ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية

إيلون ماسك يعلن فرض اشتراك شهري على مستخدمين منصة X

أعلن إيلون ماسك نيته فرض اشتراك شهري على جميع المستخدمين، خلال فعالية كانت تبث مباشرة على “إكس” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

- Advertisement -

في ذات الوقت تحاول الشركة جاهدة استعادة ثقة المعلنين لديها. وفقاً لما ذكره موقع Axios الأمريكي، الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول 2023.

إيلون ماسك يلتقي نتنياهو
لقاء إيلون ماسك برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

مطلع سبتمبر 2023، قال إيلون ماسك إن إيرادات إعلانات تويتر في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 60%.

“ماسك” أرجع هذه الصعوبات الإعلانية التي تواجهها الشركة إلى الحقوق المدنية ومجموعات المستهلكين التي تضغط على العلامات التجارية الكبرى.

من جانبه، تحدث نتنياهو عن صعوبة وقف جيوش البوتات التي تضخم خطاب الكراهية.بحسبب “عربي بوست

ورد إيلون بالقول: “السبب الوحيد والأهم وراء قرارنا فرض اشتراك شهري صغير مقابل استخدام موقع إكس، هو أنها الطريقة الوحيدة التي تبادرت إلى ذهني لمحاربة جيوش ضخمة من البوتات”.

تغييرات عدة أدخلها إيلون ماسك منذ شرائه تويتر (منصة X)
تغييرات عدة أدخلها إيلون ماسك منذ شرائه تويتر (منصة X)

بينما أضاف ماسك أن إضافة اشتراك ستجعل من الصعب على هذه البوتات إنشاء حسابات. والسبب أن كل بوت سيحتاج إلى تسجيل بطاقة ائتمان جديدة.

كما أوضح أن الشركة تخطط للخروج بـ “سعر أقل” مما تفرضه حالياً على مشتركيها لقاء خدمة X Premium، الذي يبلغ حوالي 8 دولارات شهرياً.

فكيف سيقابل مستخدمو المنصة X توجهات إيلون ماسك الجديد لفرض رسوم إشتراك عليهم!؟.

 

المصدرAxios - marca - عربي بوست

اقرأ أيضاً

اقتصاد

بسبب خبر عن السعودية .. إيلون ماسك يُكذّب “وول ستريت جورنال” فماذا نشرت؟!

الهدهد

إيلون ماسك يلتقي أردوغان حاملاً طفله X .. سأله عن زوجته فماذا أجابه! (فيديو)

حياتنا

آمبر هيرد غاضبة .. إيلون ماسك نشر صورة خاصة لها بزي فاضح أرسلتها له فقط! (شاهد)

حياتنا

ميزة جديدة ينتظرها الكثيرون تصل منصة “إكس” وإيلون ماسك يوصي بتجنبها!

تقارير

لماذا امتدح الرئيس بوتين وقبله ميدفيديف الأمريكي إيلون ماسك ووصفوه بالمتميز؟ (فيديو)

حياتنا

إيلون ماسك يكشف اسم والدة طفله الثالث واسمه الغريب المثير للجدل.. لن تصدق من هي!

تقارير

تحرك قانوني ينذر بمعاقبة شركة إكس بسبب فضيحة مع السعودية.. ما القصة؟

الهدهد

بموافقة إيلون ماسك.. منصة “X” تستضيف شخصاً يفضح باراك أوباما وأنه مارس الجنس معه (شاهد)

الهدهد

إيلون ماسك ينفجر غضبا بعد خسارته عائدات الإعلانات بعد اتهام خطير و”قرار عاجل”

الهدهد

“الشيخ إيلون ماسك”.. صورة الملياردير الأمريكي بالزي الخليجي تثير جدلاً كبيراً فما قصتها؟! (شاهد)

حياتنا

إيلون ماسك يفجر مفاجأة عن مكالمات الفيديو والصوت في منصة X

حياتنا

إيلون ماسك يتوعد: هذه عقوبة شراء المتابعين وزيادة التفاعل على منصة X “تويتر سابقاً”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فضيحة وزير الخارجية الصيني المقال.. علاقة غرامية وطفل غير شرعي في أمريكا

تشكيلة النصر ضد برسبوليس والتوقيت في دوري أبطال آسيا 2023

الملكة رانيا تحت المطر في انتظار عبور السيارات في أحد شوارع نيويورك (شاهد)

محمد السبكي يطلب من رباب ممتاز التعري أثناء التصوير.. هل تتكرر فضيحة “خالد يوسف”؟

بلاغات خاطئة عن إطلاق نار ترعب الإسرائيليين في تل أبيب وهروب جماعي (فيديو)

رونالدو يتلقى هدية من نادي بيرسبوليس الإيراني.. سجادة فاخرة حملت اسمه وبسعر خيالي (شاهد)

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات

بوسي شلبي تتصرف بشكل وقح وصادم مع زميلتها من أجل قيس الشيخ نجيب! (فيديو)

سيول عنيفة تضرب سلطنة عمان.. فيديو مرعب لشوارع تغرق وسيارات تسبح

بسمة بوسيل تثير غضب المغاربة بهذا الفعل اللا أخلاقي دون اعتبار لضحايا الزلزال! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC