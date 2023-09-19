ما المبلغ الذي يخطط إيلون ماسك لفرضه على كل من يريد أن يكون لديه حساب على X؟

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وطن – في توّجه جديد، ويأتي ضمن سلسلة تغييرات يشهدها موقع “تويتر” منصة X حالياً، منذ شرائه له، أعلن الملياردير إيلون ماسك أنّه سيلزم جميع المستخدمين بدفع اشتراك شهري لاستخدام منصته.

وفي أكتوبر عام 2022، أتمّ إيلون ماسك، صفقة الاستحواذ على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها ماسك فكرة جعل المشتركين يدفعون مقابل تواجدهم على منصة X.

فالملياردير الذي اشترى تويتر لتغييره بشكل كامل، بدأ بتغيير اسمه إلى “إكس” وشعاره أيضاً.

والآن يبحث ماسك عن تغيير آخر كبير، يتعلق الأمر بزيادة الأموال، عبر “طرح” فكرة فرض رسوم على مستخدمي المنصة لا تقل عن 25 سنتًا يوميًا. بحسب ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية

إيلون ماسك يعلن فرض اشتراك شهري على مستخدمين منصة X

أعلن إيلون ماسك نيته فرض اشتراك شهري على جميع المستخدمين، خلال فعالية كانت تبث مباشرة على “إكس” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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في ذات الوقت تحاول الشركة جاهدة استعادة ثقة المعلنين لديها. وفقاً لما ذكره موقع Axios الأمريكي، الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول 2023.

مطلع سبتمبر 2023، قال إيلون ماسك إن إيرادات إعلانات تويتر في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 60%.

“ماسك” أرجع هذه الصعوبات الإعلانية التي تواجهها الشركة إلى الحقوق المدنية ومجموعات المستهلكين التي تضغط على العلامات التجارية الكبرى.

من جانبه، تحدث نتنياهو عن صعوبة وقف جيوش البوتات التي تضخم خطاب الكراهية.بحسبب “عربي بوست”

ورد إيلون بالقول: “السبب الوحيد والأهم وراء قرارنا فرض اشتراك شهري صغير مقابل استخدام موقع إكس، هو أنها الطريقة الوحيدة التي تبادرت إلى ذهني لمحاربة جيوش ضخمة من البوتات”.

بينما أضاف ماسك أن إضافة اشتراك ستجعل من الصعب على هذه البوتات إنشاء حسابات. والسبب أن كل بوت سيحتاج إلى تسجيل بطاقة ائتمان جديدة.

كما أوضح أن الشركة تخطط للخروج بـ “سعر أقل” مما تفرضه حالياً على مشتركيها لقاء خدمة X Premium، الذي يبلغ حوالي 8 دولارات شهرياً.

فكيف سيقابل مستخدمو المنصة X توجهات إيلون ماسك الجديد لفرض رسوم إشتراك عليهم!؟.