ياسمين صبري ترتدي ساعة بسعر خيالي تزامناً مع أنباء عودتها إلى أبو هشيمة (شاهد)

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وطن- لفتت النجمة المصرية ياسمين صبري، الأنظار إليها خلالها تواجدها في حفل إطلاق عطر J’Adior الجديد.

وتألقت ياسمين صبري بفستان أبيض ناعم، تميز بالتل الشفاف من الأسفل، وتركت شعرها الأسود منسدلاً.

ساعة ياسمين صبري

لكن أكثر ما لفت الأنظار، هو ساعة ياسمين صبري والأساور.

وتبين أن الساعة من ماركة باتيك فيليب “نوتيلس”، وصنع هيكلها الخارجي من الذهب الوردي عيار 18 مع إطار مرصع بـ٥٦ قطعة الماس.

ويصل سعر الساعة إلى أكثر 118 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 3 مليون جنيه مصري.

عودة محتملة

وجاءت إطلالة ياسمين صبري الباهظة، تزامناً مع أنباء عودتها إلى طليقها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

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حيث ادعى حساب “شربليتا” المختص بـ”فضائح المشاهير”، أن هناك مفاوضات على نار حامية لعقد قران ياسمين صبري وأبو هشيمة مرة أخرى.

وأشارت شربليتا إلى أن رجل الأعمال المصري ترك حبيبته اللبنانية التي جن جنونها حين علمت بنيته العودة إلى ياسمين.

وقالت شربليتا: “ياسمين وأبو هشيمة سيلتقيان قريبا مع المقربين لهما في منطقة الشيخ زايد لإعلان عودتهما معا”.