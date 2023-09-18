الإثنين, سبتمبر 18, 2023
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رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي والتشكيلة والقنوات الناقلة

الجولة الافتتاحية لمنافسات الدوري المصري الممتاز 2023-2024

كتب فارس أبو شيحة
الأهلي المصري
نجوم فريق الأهلي المصري
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وطن- يلتقي فريق الأهلي ضد المصري البورسعيدي، الثلاثاء، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب ( برج العرب)، مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة) والسعودية وفلسطين.

وبتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر، فستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً.

موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة الافتتاحية لمنافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وستبث أحداث مباراة الأهلي والمصري، عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

المصري البورسعيدي
تدريبات المصري استعدادا للقاء الأهلي

كما وستنقل المباراة على القناة (On Time Sport 1 live channel)، بتردد 10853، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب رأسي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

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ومن المتوقع أن يعلق على مجريات اللقاء بين كلا الفريقين، المعلق الرياضي أيمن الكاشف أو محمد الكواليني.

تشكيلة الأهلي ضد المصري البورسعيدي

وسيلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة الأولى للدفاع عن لقبه في منافسات الدوري الممتاز أمام المصري البورسعيدي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة (الأهلي): محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول، ياسر إبراهيم.

الأهلي المصري
جماهير الأهلي المصري في مدرجات الملعب

مركز الوسط: مروان عطية، رضا سليم (مجدي قفشة)، أليو ديينغ، بيرسي تاو.

خط الهجوم:  محمود كهربا (أنطوني موديست)، حسين الشحات (طاهر محمد طاهر).

وكان فريق الأهلي المصري قد فشل في التتويج بكأس السوبر الأفريقي 2023، بعد الهزيمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف دون مقابل، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين على ملعب (الملك فهد) في المملكة العربية السعودية.

المصدروطن - مواقع التواصل

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