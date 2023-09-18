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حياتنا

طلق ناري يودي بحياة والد وديع الشيخ.. وهذا ما قاله الحساب الرسمي

رصدت (وطن) تفاصيل عن آخر ظهور لوالد وديع الشيخ قبل وفاته في منزل ابنه!

كتب محمد أمين ميرة
طلق ناري يودي بحياة والد وديع الشيخ.. وهذا ما قاله الحساب الرسمي
والد وديع الشيخ
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وطن- أعلن الحساب الرسمي للفنان السوري وديع الشيخ وفاة والده سعد الله الملقب بنادر الشيخ برصاصة في بطنه دون معرفة الأسباب.

وكان الفنان وديع الشيخ قد خسر شقيقه معتصم الشيخ بطلق نار عن طريق الخطأ في العام 2018 فما هي تفاصيل وفاة والده؟

وفاة سعد الله الشيخ
وفاة سعد الله الشيخ

وحسبما رصدته (وطن) عن موقع “ليبانون ديبايت” كان سعد الله الشيخ والد وديع الشيخ مساء أمس يمضي سهرته في مطعم كاريزما في لبنان.

وفاة والد وديع الشيخ

ووصل سعد الله إلى المنزل الذي يقطنه ابنه شقيق وديع عند الخامسة فجراً و بعد وقت قليل استفاق الإبن على دوي صوت الرصاص.

ووجد وديع والده غارقاً في دمائه بعد إصابته في بطنه وقام بنقله إلى مستشفى أوتيل ديو قبل أن يفارق الحياة فيما ذكرت مصادر أمنية أنه لم تعرف حتى الساعة أسباب الحادثة.

لكن الأدلة الجنائية قامت بالكشف على مكان الحادث حيث وجدت مظروف الرصاصة التي اصابته فقط.

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و كشف الطبيب الشرعي على الجثة وقدم تقريره إلى الجهات الأمنية.

ماذا قال الحساب الرسمي لوديع الشيخ؟

وشارك الحساب الرسمي للفنان وديع الشيخ صورة والده سعد مرفقة بتعليق: “فُجع الفنان وديع الشيخ صباح اليوم بموت والده الذي أدمى قلبه”.

وأضافت الصورة: “ومن خلال هذا المصاب الأليم، يعتذر وديع الشيخ من جمهوره عن إلغاء جميع حفلاته حتى إشعار آخر”.

الحساب الرسمي لوديع الشيخ
وفاة والد وديع الشيخ

ونقلت جريدة النهار أن المعلومات المتداوَلة حول ملابسات الوفاة حتى الساعة متضاربة بعد تناقل أنباء عن “إصابته برصاصة في البطن استدعت دخوله إلى المستشفى، قبل أن يفارق الحياة متأثّراً بإصابته”.

وتساءل الرواد عن كيفية حصول مثل هذا الأمر عن طريق الخطأ وشككوا في أن تكون الوفاة طبيعية مطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن نتائج التحقيقات.

المصدرجريدة النهار ، ليبانون ديبايت ، رصد وتحرير وطن

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