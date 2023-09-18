إيلون ماسك يلتقي أردوغان حاملاً طفله X .. سأله عن زوجته فماذا أجابه! (فيديو)

- Advertisement -

وطن – دار حوار يمكن وصفه بـ “الشخصي”، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة إكس وشركتي تيسلا وسبيس أكس، خلال لقائهما في نيويورك .

والتقى الرجلان في البيت التركي بولاية نيويورك الأمريكية التي يزورها أردوغان للمشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

إيلون ماسك يلتقي أردوغان حاملاً طفله X

وكان لافتاً أن إيلون ماسك وهو يجتمع بالرئيس التركي في نيويورك، كان حاملاً طفله الذي أطلق عليه اسم X. فيما دار بينهما حوار “شخصي”.

كما سأل أردوغان، إيلون ماسك قائلاً: “أين زوجتك؟”. ليرد الملياردير “إنها في مدينة سان فرانسيسكو، نحن مبتعدين عن بعضنا. أنا أعتني بطفلي معظم الوقت”.

ويتواجد أردوغان في نيويورك للمشاركة في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أردوغان يدعو إيلون ماسك لإنشاء مصنع تيسلا الـ7 في تركيا

وخلال اللقاء، دعا الرئيس التركي الملياردير الأمريكي، إلى إنشاء المصنع السابع لسيارة تيسلا في تركيا.وفق وكالة الأناضول التركيّة

- Advertisement -

وأوضحت رئاسة دائرة الاتصال في بيان بشأن اللقاء، أن الرئيس التركي أطلع ماسك على الإنجازات التي حققتها تركيا في مجال التكنولوجيا.

كما سرد الرئيس التركي رؤية تركيا الرقمية والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

كما أضاف البيان أن أردوغان دعا ماسك لحضور النسخة القادمة من مهرجان “تكنوفيست” المحلي لتكنولوجيا الفضاء في إزمير.

في حين أشار إلى إمكانية حدوث فرص للتعاون مع شركة سبيس إكس في الخطوات التي سيتم اتخاذها ضمن نطاق برنامج الفضاء التركي.