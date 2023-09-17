نحَر طفلاً وسط السوق.. تفاصيل جريمة بشعة شهدتها النجف العراقية (فيديو)

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وطن- ضجت منصات التواصل في العراق بأنباء جريمة بشعة هزت محافظة النجف جرت اليوم الأحد 17 أيلول/سبتمبر 2023 راح ضحيتها طفل تم نحره وسط سوق الأنصار دون معرفة الأسباب.

ونقل تقرير مصور على قناة الفلوجة العراقية حديث شهود عيان كانوا ضمن الموقع عندما وقع الجريمة البشعة قائلين إن رجلاً ضخماً أقبل على ذبح طفل يبلغ من العمر 13 عاماً بدم بارد.

وطوقت السلطات الأمنية مكان الحادث ونقلت جثة الطفل إلى الطب العدلي واعتقلت الجاني بمساعدة المواطنين الموجودين في السوق.

وقال شاهد العيان: “المقتول لا يتجاوز عمره 13 سنة والقاتل عمره 45 سنة والجريمة مخططة حيث كان الجاني يحذ بسكينه ويتربص بالضحية قبل الإقدام على فعلته الشنيعة.

ونقلت مصادر عراقية أخرى من شهود عيان آخرين قولهم حول هوية الجاني بأنه من متعاطي المخدرات فيما أثارت الجريمة غضباً واسعاً في منصات التواصل.

جريمة بشعة في النجف العراقية

وأظهرت إحدى اللقطات مشاهد مروعة للحظة ذبح الطفل ولقطات أخرى وثقت اعتقال الجاني من قبل السلطات.

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ورصدت (وطن) تفاعلاً واسعاً من رواد منصات التواصل على الحادثة منها ما كتبته رغد الحيالي: “الوحشية زادت كولش بس شنو الدافع الي تسبب بقتل الولد”.

وذهب فرهاد لانتقاد السلطات والنظام العراقي بالإشارة إليه في تغريدة: “بلد يحث شعبه على العنف و الدم و لا نجد تربية إنسانية متسامحة”.

وعلقت براء على جريمة النجف العراقية: “من أمن العقاب أساء الأدب .. صوج القانون ماكو اعدام ب زايد ينسجن ٣ أو ٥ سنوات حاله حال الي قتلت الطفل”.

وسجلت النجف وغيرها من المحافظات العراقية جرائم متكررة ضحاياها من الأطفال والنساء، و يمكن أن تتطوّر الخلافات البسيطة حول قضايا الإرث أو فسخ خطوبة أو انفصال بين زوج وزوجته مثلاً، إلى استعمال السلاح الناري أو غيره وفق ما نقلته السومرية.