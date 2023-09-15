شقيقة أشرف حكيمي سئمت من التضامن مع ضحايا الزلزال بهذا الظهور غير اللائق! (شاهد)

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وطن- يبدو أن وداد حكيمي، شقيقة لاعب المنتخب المغربي ونجم نادي باريس سان جيرمان ، أشرف حكيمي، قد سئمت من حالة التضامن مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب الجمعة الماضية ولا زالت آثاره محل معاناة عشرات الآلاف من السكان.

وعلى الرغم من أن فرق الإنقاذ المغربية والدولية التي سمحت السلطات بدخولها لا زالت تبحث عن مفقودين، وسط ارتفاع عدد الضحايا، وعدم قدرتها الوصول لبعض المناطق المتضررة حتى الآن، رمت وداد حكيمي كل ذلك وقررت الاستمتاع بحياتها.

وبلا خجل أو مواربة، نشرت شقيقة أشرف حكيمي صورة لها وهي تجلس على حمام سباحة بالبكيني في أحد المنتجعات السياحية برفقة صديقتها مونيا خضيرة.

وفي الوقت الذي لا يجد فيه متضرري الزلزال لقمة من الخبز، تباهت وداد حكيمي بما تناولته على حمام السباحة، من العصائر الفريش والفواكه.

أشرف حكيمي يواصل التضامن مع ضحايا الزلزال

وعلى الرغم من مشاركة شقيقها أشرف حكيمي في المباراة الودية التي أقيمت قبل يومين بين المنتخب المغربي ومنتخب بوركينا فاسو ضمن تصفيات بطولة أمم أفريقيا، إلا أنه لم ينس ضحايا الزلزال.

ونشر أشرف حكيمي مجموعة من الصور عبر حسابه على “انستغرام” وثقت رفع المنتخب المغربي ومنتخب بوركينا فاسو لافتة ضخمة تضامنا مع ضحايا الزلزال.

وعلق على الصورة قائلا:” تمثيل هذا البلد مصدر فخر ..يعيش المغرب”.

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أشرف حكيمي يتبرع بالدم

كما شارك أشرف حكيمي في حملة التبرع بالدم لضحايا الزلزال برفقة أعضاء المنتخب المغربي، قبل أن يدعو الجميع للقيام بذلك.

ونشر أشرف حكيمي صورة للعلم المغربي وعلق عليه بالقول:” كنعيشو أوقات صعيبة و تفكيرنا كلو معا المصابين و عائلات الضحايا. نتعاونو و نساهمو جميع فانقاذ الجرحى بالتبرع بالدم. إنا لله و إنا إليه راجعون”.