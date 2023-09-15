الجمعة, سبتمبر 15, 2023
الرئيسيةتقاريرالحوثيون في الرياض وسلطنة عمان وسيطة لإنهاء حرب اليمن .. ماذا وراء...
تقارير

الحوثيون في الرياض وسلطنة عمان وسيطة لإنهاء حرب اليمن .. ماذا وراء الكواليس؟

وساطة يمنية لإنهاء الحرب في اليمن عبر مفاوضات في الرياض

كتب باسل سيد
الحوثيون في الرياض وسلطنة عمان وسيطة لإنهاء حرب اليمن .. ماذا وراء الكواليس؟
حرب اليمن
- Advertisement -

وطن- عادت سلطنة عمان مجدداً إلى المشهد اليمني عبر وساطة وجهود تجسدت بزيارة مقررة لوفد من الحوثيين إلى العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة علنية منذ عام 2015 أي منذ بدء عملية عاصفة الحزم التي انطلقت ضدها في اليمن فما الذي تغير وماذا يدور وراء الكواليس؟ تلك تساؤلات الرواد عبر منصات التواصل.

وفي تلك الزيارة الفريدة من نوعها التقى رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لأنصار الله الحوثيين مهدي المشاط الوفد العماني في صنعاء تمهيداً للانطلاق نحو الرياض في زيارة علنية هي الأولى من نوعها بعد زيارة سعودية سابقة للعاصمة اليمنية قبل نحو 5 أشهر.

وتناقش في جولة المفاوضات هذه بعد مبادرات متكررة لما يقال إنه “إحلال السلام في المنطقة” والتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، ومن ثم التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من مختلف الأطراف اليمنية.

ماذا وراء وساطة عمان في اليمن؟

الواقع السياسي الواضح وفق متابعين التراجع الخليجي الإماراتي السعودي عن عداء إيران وتحول الفزاعة الإيرانية التي بنى عليها التحالف العربي كل التبريرات لجرائمه وانتهاكاته الإنسانية في اليمن إلى تبدل تزامن مع الاتجاه نحو التطبيع مع إسرائيل التي انخفض حديثها هي الأخرى عن الأخطار الإيرانية (وسيمفونية تهديد طهران لوجودها).

بالمقابل يرى آخرون وساطة عمان من مبدأ إنهاء الحرب الطويلة التي أذاقت الشعوب الأمرين ولضرورة ملحة بعد الكارثة الإنسانية الكبيرة التي خلفتها الأزمات العربية: “آن للسلام أن يعود وللبنادق أن تتوقف عن التصويب تجاه الخندق الخطأ”.

موقع يمني تابع للإمارات يهاجم سلطنة عمان
موقع يمني تابع للإمارات يهاجم سلطنة عمان

ورصدت (وطن) العديد من التغريدات بشكل خاص حول وسم تصدر موقع “إكس” (تويتر سابقاً) وهو عمان تصنع السلام في اليمن رغم الهجوم الإماراتي الذي دار على السلطنة قبل أيام من خلال موقع شبوة المدعوم من أبو ظبي.

- Advertisement -
تغريدات وسم تصدر موقع إكس وهو عمان تصنع السلام في اليمن
تغريدات وسم تصدر موقع إكس وهو عمان تصنع السلام في اليمن

وغرد حساب قلم حر عن سلطنة عمان وجهودها: “سيكتب التاريخ أن سلطنة عمان وسلاطينها كانوا هم حكماء العرب بعملهم على إصلاح ما أفسده أجلاف العرب”.

مغرد يقول أن الإمارات ستعرقل تلك المفاوضات
مغرد يقول أن الإمارات ستعرقل تلك المفاوضات

ورأى مغرد آخر أن الإمارات ستعرقل تلك المفاوضات لأنها لاتريد خيراً لليمن معلقاً: “الامارات لن تقبل بالسلام ابداً ! وستعرقل أي اتفاق تقوده السعودية ! واحفظوا المنشور هذا”.

ونقل هدهد سبأ على منصة “إكس” عن عادل الشجاع تعليقه على موقف الرياض المتذبذب: “بعد كل هذه السنوات من الحرب تتفاوض السعودية مع الحوثيين على مزاعم السلام ونجد مرتزقتها الذين كانوا يبررون لها الحرب هم أنفسهم الذين يبررون لها اليوم السلام بعد أن تركت اليمن دولة فاشلة”.

تعليق سالي القحطاني أن موقف سلطنة عمان الداعي للسلام
تعليق سالي القحطاني أن موقف سلطنة عمان الداعي للسلام

ورأت سالي القحطاني أن موقف سلطنة عمان الداعي للسلام في المنطقة غير مستغرب مغردة: “ليس مستغربا ذلك، فهي دولة السلام، كما انها تتعامل مع جميع الاطراف بشفافية ومبدأ الحوار وحسن المعاملة”.

ويدور التساؤل عن مدى إمكانية نجاح الجهود العمانية مقابل التذبذب في الموقف السعودي والعداء الإماراتي لكل مبادرة قد تبسط الاستقرار والسلام في المنطقة خاصة وأنها غير قادرة على ضبط أذرعها التي تشارك برتبة مافيات في الصراع الدائر ويقودها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي حتى اللحظة غير راض عن كل تلك الخطوات بل يعد جسماً ناقماً حاقداً على عمان والسعودية على حد سواء.

المصدرتويتر، وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

بلومبيرغ: الهوة بين السعودية والإمارات تتسع وهذا ما تسبب في غضب وزير الدفاع السعودي!

الهدهد

محمد بن سلمان وذي يزن بن هيثم على متن يخت فلك السلامة السلطاني (شاهد)

الهدهد

يمنية قتلت نفسها للنجاة من التحرش والاغتصاب.. غضب متصاعد وتطورات جديدة

الهدهد

“حلم طال انتظاره”.. مشروع جديد في سلطنة عمان يرى النور أخيراً (فيديو)

الهدهد

بأمر السلطان هيثم بن طارق.. اللجنة الشرعية تتسلم أوراق قتلة الشيخ محمد بن سعود الهنائي!

الهدهد

بالفيديو.. سعودي أراد دخول كهف في سلطنة عمان فكانت المفاجأة الصادمة

تقارير

محمد بن سلمان في سلطنة عُمان.. “مجتهد” يزعم كشف سر الزيارة المفاجئة وثمن الموافقة عليها

الهدهد

سلطنة عُمان..كشف كاميرات داخل حمام معلمات مدرسة يثير ضجة والأدلة بيد السلطات

الهدهد

بينها سلطنة عمان.. مقترح روسي لإلغاء التأشيرات السياحية عن 4 دول عربية

الهدهد

فائض في ميزانية سلطنة عمان .. جهود السلطان هيثم تبشر العمانيين

الهدهد

مقاطع إباحية داخل مدرسة عمانية ومشاهدة جماعية.. ما حدث صادم وكشفه أخصائي اجتماعي (فيديو)

الهدهد

فيديو يهز اليمن .. شقيقان يغتصبان أولاد وبنات أخيهما المتوفى وتفاصيل مؤلمة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كيف تفاعلت جماهير الأهلي المصري مع هدف كهربا الملغى (فيديو)

فضيحة جنسية لمرشحة ديمقراطية.. صورت نفسها ونشرتها مع زوجها على منصة إباحية (شاهد)

“أول نحلة في العالم طلعت من سوريا”.. إعلام النظام السوري يثير السخرية من جديد (فيديو)

مريم الخواجة تتحدى ملك البحرين وتقرر العودة لمساندة والدها .. هل يعتقلها؟ (فيديو)

أكاديمية كويتية تنتقد قرار جامعة الكويت إلغاء الاختلاط: “العمرة والحج فيها اختلاط” (فيديو)

كارثة ليبيا في صور .. رائحة الموت في كلّ مكان بمدينة درنة المنكوبة (شاهد)

إعلان يروج للدياثة يثير غضب السعوديين! (فيديو)

روان بن حسين غير مرحب بها في السعودية .. لماذا الهجوم على الفاشنيستا الكويتية!

طفلة سعودية تنقذ شقيقها من الموت اختناقا باستخدام مناورة هيمليك وتشعل مواقع التواصل (شاهد)

لحظة بكاء محمد ثروت بعد خروج نجله للغناء على مسرح جدة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC