محمد بن سلمان وذي يزن بن هيثم على متن اليخت السلطاني فلك السلامة لقضاء أجازة (شاهد)

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وطن- وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء الاثنين، إلى سلطنة عمان قادما من الهند عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين، في زيارة وصفت بالخاصة.

وعقب اجتماعه بالسلطان هيثم بن طارق صباح، الثلاثاء، وثق مقطع فيديو سلطان عمان وهو يودع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي ركب في سيارة نظيره العماني ذي يزن بن هيثم بن طارق.

ولم تعلن تعلن وكالة الانباء السعودية حتى الآن عن عودة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمملكة، مما يؤكد ما تم تداوله حول مكوثه في السلطنة لقضاء أجازة برفقة نظيره العماني.

وفي هذا السياق، أشار حساب “بن طارق” الشهير على “انستغرام” بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خرج للاستجمام برفقة ذي يزن بن هيثم بن طارق على متن اليخت السلطاني “فلك السلامة”.

محمد بن سلمان برفقة ذي يزن بن هيثم

ونشر الحساب بعد ساعات من نشره صورتيهما وهما في سيارة ذي يزن بن هيثم بن طارق، صورة لليخت السلطاني وعلق عليها بالقول:” رافقتكم السلامة على متن فلك السلامة”، في إشارة لولي عهد عمان وضيفه ولي العهد السعودي.

جدل حول الوجهة

وعقب تداول الخبر، دخل المتابعون في حالة جدل حول الوجهة التي يقصدانها، حيث انقسم المتابعون بين قيامهما بالتوجه نحو صلالة والدقم.

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نبذة عن يخت فلك السلامة

بشار إلى أن يخت “فلك السلامة” لسلطاني يُعد إحدى سفن الإسناد السلطانية، وتم تخصيصه مع كل طاقمه لتستخدمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” لدراسة طريق الحرير والتجارة القديمة بين شعوب العالم من خلال القوافل التجارية البرية والبحرية.

وتم وضع اليخت في عهدة المنظمة الاممية بأوامر من السلطان الراحل قابوس بن سعيد، نظرا للأهمية الحضارية للمشروع ولموقع سلطنة عمان الجغرافي والدور الذي لعبته في مسيرة التواصل الإنساني بين الشرق والغرب.

و يبلغ طول اليخت 139.29 متر، وعرضه 23.5 متر مع غاطس بطول 5.0 أمتار، وقد تولى هندسته المعمارية البحرية حوض لارسن للسفن، فيما حمل تصميم مساحاته الداخلية والخارجية بصمة استوديو تيرينس ديسدايل ديزاين المرموق.

يتميّز يخت فلك السلامة الذي اكتمل بناؤه في عام 1999، وأعادت لارسن تجديده سنة 2006، بهيكل فولاذي وببنية علوية من الألومنيوم، ويرتفع في ثمانية أسطح رائعة.

كما يتّسع يخت فلك السلامة لما مجموعه 40 ضيفًا يتوزعون على 22 مقصورة ويشرف على خدمتهم طاقم من 96 فردًا، فيما تبلغ مساحته الأرضية الإجمالية 12 ألف متر مربع.