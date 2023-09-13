مرتزقة يمنيون في صفوف الدعم السريع.. هل قصد البرهان ميليشيا الإمارات؟

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وطن- أثير جدل كبير في الداخل اليمني، إزاء تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، عن أن قوات الجيش في البلاد تقاتل مرتزقة يمنيين ضمن قوات الدعم السريع.

وكان البرهان قد صرح بأن قوات الدعم السريع استعانت بمرتزقة من جنسيات بينهم مرتزقة من اليمن، وأضاف: “نقاتل مرتزقة من تشاد ومن إفريقيا الوسطى وحتى من اليمن في ناس قاعدين يقاتلوا داخل الخرطوم“.

جدل واسع في اليمن

تصريحات عبد الفتاح البرهان أثارت جدلا واسعا في اليمن، حيث توجهت الأنظار للمليشيات اليمنية المدعوم من الإمارات، وتحديدا المجلس الانتقالي الانفصالي.

وقال السياسي اليمني ياسر اليماني في تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس”: “البرهان يتحدث عن مرتزقة من اليمن يقاتلوا مع المتمردون في السودان .. طبعًا عرفتموهم شله المرتزق الزبيدي وهاني بن بريك أرخص مرتزقة في العالم.. مشاركتهم في السودان طبعا بأمر الكفيل الإماراتي”.

وغرد الصحفي أحمد فوزي: “عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني خلال كلمته في منطقة الدمازين بولاية النيل الأزرق يتحدث عن مرتزقة من اليمن تقاتل مع قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو حميدتي المدعوم من الإمارات”.

وأضاف: في اليمن تدعم الإمارات مليشيا الانتقالي ومليشيات طارق صالح فأي الفريقين بادر بأرسل مرتزقته خدمة لأبوظبي؟”.

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وقال الناشط أبو غازي الأديب: “البرهان هناك مقاتلين يقاتلون من اليمن، يعني مرتزقة جلبتهم الإمارات لتدمير السودان، حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم اللهم عجل بزوال النظام الإماراتي”.

وكتب ناشط آخر: “البرهان يقول في مرتزقة من اليمن يقاتلوا بجانب مرتزقة السودان.. نقول للبرهان معنا في جنوب اليمن أرخص مرتزقة في العالم كفيل المرتزقة عندكم وكفيلهم واحد أكيد يا برهان ماحد غيرهم”، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الانفصالي.

الإمارات متورطة في الصراع اليمني

والإمارات متورطة في الصراع الدائر حاليا في السودان بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع، وظهرت الكثير من الأدلة التي توثّق دعم أبو ظبي لميليشيات محمد حمدان دقلو الذي يقود عناصر الدعم السريع.

وسبق أن اتّهم رئيس المخابرات السودانية السابق صلاح الدين قوش، الإمارات بالوقوف وراء ما يجري في السودان، وقال إنّ أبو ظبي تجري عملية تغيير تستهدف الجيش، مع إحلال بدلاً منه قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي.

وكان مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك”، قد أبرز أنه من المعروف لدى الجميع العلاقة الخاصة التي تجمع حميدتي بالإمارات، والدعم الذي يتلقاه منها، عبر طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي الإماراتي، في مصالح واسعة يتصدرها الذهب الذي تسيطر عليه قوات حميدتي.