كل ما تريد معرفته عن سلسلة آيفون 15 الجديدة.. السعر والمواصفات والألوان

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وطن- كشفت شركة آبل، عن سلسلة آيفون 15، التي يُنتظر أن يتم طرحها رسميًا خلال Apple Event 2023.

وتتضمن سلسلة آيفون 15، تتكون من أربعة هواتف رائدة، تتمثل في iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max .

مواصفات آيفون 15 وأبرز المميزات

هاتف آيفون 15 مزود بشاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 إنش بدقة (2556 × 1179) بكسل، بكثافة 460 نقطة في الإنش.

وتوفر شاشة هاتف آيفون 15، معدل تحديث يبلغ 60 هرتز مع دعم تقنية Dolby Vision وتقنية HDR وTrue Tone ومجموعة ألوان P3 وذروة سطوع تبلغ 2000 شمعة في المتر المربع .

كما أن هاتف آيفون 15 مزود بميزة الجزيرة التفاعلية Dynamic Island والتي تأتي على شكل كبسولة في أعلى منتصف الشاشة، والتي كانت قد ظهرت للمرة الأولى على iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max ، وتتيح هذه الخاصية طريقة جديدة لرؤية إشعارات معينة والتفاعل مع التطبيقات.

أداء هاتف آيفون 15

يتم تشغيل هاتف آيفون 15 بمعالج Apple A16 Bionic سداسي النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر ويوفر تعزيزًا رائعًا للأداء، والهاتف مزود بذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 /256/512 جيجا بايت .

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يتميز هاتف آيفون 15 بوحدة كاميرا خلفية مزدوجة، تتألف من عدسة أساسية بدقة 48 ميجا بكسل مزودة بميزة Sensor-Shift OIS بفتحة عدسة f/1.6 وطول بؤري 26 ملم، وعدسة ذات زاوية واسعة جدًا بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 ومجال رؤية 120 درجة.

وتحتوي واجهة الهاتف الأمامية على كاميرا True Depth بدقة 12 ميجا بكسل مع ضبط تلقائي للصورة، وتشتمل ميزات الكاميرا على Smart HDR، وإضاءة بورتريه، وDeep Fusion، وPhotonic Engine، وفيديو HDR، وفيديو سينمائي بدقة 4K، والوضع الليلي المتقدم، ووضع الحركة.

نظام تشغيل هاتف آيفون 15

يعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 17 الجديد، مع ميزات بديهية مثل ملصقات جهات الاتصال والمجلة وNameDrop ووضع الاستعداد وتسجيل وصول iMessage والمساعدة على الطريق والأقمار الصناعية للطوارئ وSOS .

بطارية هاتف آيفون 15

يأتي الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 3877 مللي أمبير في الساعة، وأكدت الشركة أن هاتف آيفون 15 يوفر عمر بطارية يدوم طوال اليوم.

كما أنه يدعم منفذ USB-C 2.0 للشحن السلكي السريع ويمكنه أيضًا شحن الملحقات، وهناك أيضًا دعم للشحن اللاسلكي القياسي MagAsafe .

ألوان وسعر هاتف آيفون 15

يتوفر الهاتف بخمسة ألوان، الأسود والأزرق والأخضر والأصفر والوردي . ويبلغ سعر iPhone 15 حوالي 800 دولارًا أمريكيًا للإصدار بسعة 128 جيجا بايت.

بينما يأتي الإصدار بسعة 256 جيجا بايت بسعر 899 دولارًا أمريكيًا، أمّا سعر الإصدار الأعلى بسعة 512 جيجا بايت يبلغ 1099 دولارًا أمريكيًا.

ويتم فتح الطلبات المسبقة لهواتف iPhone يوم الجمعة 15 سبتمبر، ويبدأ الشحن يوم الجمعة 22 سبتمبر.