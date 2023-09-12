نجل حفتر يحل مكان والده ويكشف عن أطماعه في حكم ليبيا.. هذا ما قاله من فرنسا!

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وطن- قال الابن الأكبر للجنرال الليبي المتقاعد والملاحق من قبل القضاء الأمريكي، خليفة حفتر، إنه منفتح على الترشح للانتخابات الرئاسية لكنه حذر من أن الانتخابات الرئاسية الليبية لا يمكن أن تجرى إلا إذا كانت البلاد مستقرة وحكومة وحدة جديدة.

ووفقا لوكالة “رويترز“، قام الصديق حفتر، الذي لا يتحمل مسؤوليات عسكرية على عكس والده البالغ من العمر 79 عامًا، بتعزيز صورته العامة ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان والده لا يزال ينوي الترشح للرئاسة في المستقبل.

وفي حديثه في إحدى المقابلات، دافع الصديق، 43 عاماً، عن دور عائلته في البلاد وسعى إلى تصوير نفسه على أنه يمثل جيل الشباب الليبي.

وقال خلل مقبلة أجرت معه في باريس: “أعتقد أن لدي كل الوسائل لتخفيف ليبيا وتحقيق الاستقرار فيها وتحقيق تماسك الليبيين ووحدتهم”.

وفي رده على سؤال عما إذا كان سيرشح نفسه في أي انتخابات رئاسية مستقبلية، قال إن الأمر كله سيعتمد على الظروف في ذلك الوقت”، لكنه أراد أن يوضح أنه إذا ترشح فإنه سيمثل جميع الليبيين.

وقال: “إذا رأى الليبيون أنني أستطيع إضافة قيمة وتغيير الأشياء… فلماذا لا؟”

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ولم تشهد ليبيا سوى القليل من السلام أو الأمن منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 وانقسمت في عام 2014 بين الفصائل الشرقية والغربية المتحاربة، حيث أنه على الرغم من توقف الحرب الكبرى بعد وقف إطلاق النار عام 2020، إلا أن الثقة قليلة بين قادة الفصائل الرئيسية.

ويشتبه العديد من الليبيين في أن قادتهم السياسيين ليس لديهم اهتمام كبير بالتوصل إلى تسوية دائمة أو إجراء انتخابات يمكن أن تطيح بهم من مناصب السلطة التي شغلوها لسنوات.

وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية، تسعى الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات تشريعية على مستوى البلاد. وأشارت في 22 أغسطس/آب إلى أنه قبل أي تحرك من هذا القبيل، يجب أولاً أن تكون هناك حكومة موحدة، يتفق عليها جميع اللاعبين الرئيسيين، لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

برلمان طبرق لا يعترف بحكومة الدبيبة

ولم يتم قبول حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس، بقيادة عبد الحميد دبيبة، من قبل برلمان الشرق منذ أوائل عام 2021 بعد محاولة فاشلة لإجراء انتخابات وطنية.

وفي هذا السياق، قال الصديق حفتر إنه ليست لديه مشكلة “شخصية” مع الحكومة الحالية، لكن هناك حاجة إلى تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط ذات مهمة واضحة تتمثل في الإعداد للانتخابات.

لا انتخابات في ظل حكومة الدبيبة

وقال “لا يمكن أن نجري انتخابات مع حكومة الدبيبة. هذا مستحيل”، مضيفا أنه لا يعارض القوانين الانتخابية الحالية التي تنتظر إقرارها من قبل البرلمان.

وكانت مخاطر الصراع الليبي الذي لم يتم حله واضحة الشهر الماضي عندما اشتبكت فصائل مسلحة في طرابلس، مما أسفر عن مقتل 55 شخصا في أسوأ قتال هناك منذ سنوات.

وعلق ابن حفتر على ذلك بنه لا يمكن إجراء انتخابات دون استقرار الوضع الأمني في جميع أنحاء البلاد.

وقال: “إذا لم يكن هناك استقرار فلن تكون الانتخابات الرئاسية الليبية حرة”.