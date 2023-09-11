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صور نشرها حفيظ دراجي تظهر تضامنا جزائريا مع ضحايا زلزال المغرب رغم الخلافات التاريخية

وزارة خارجية الجزائر أعلنت عرض مخطط طارئ لمساعدة المغرب في أعقاب الكارثة

كتب خالد السعدي
صور نشرها حفيظ دراجي تظهر تضامنا جزائريا مع ضحايا زلزال المغرب رغم الخلافات التاريخية
تضامن الجزائر مع ضحايا زلزال المغرب
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وطن- كشف المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي، عن تصرف إنساني أقدمت عليه بعثة منتخب الجزائر للجودو، في المغرب في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وخلف خسائر ضخمة.

ونشر حفيظ دراجي، صورا عبر حسابه على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، التقطت على هامش بطولة إفريقيا للجودو، الجارية وقائعها في مدينة الدار البيضاء المغربية، تُظهر أعضاء المنتخب الجزائري للجودو رفقة أعضاء المنتخب المغربي، في حملة التبرع بالدم تضامنا مع ضحايا الزلزال.

صور نشرها حفيظ دراجي تظهر تضامنا جزائريا مع ضحايا زلزال المغرب
صور نشرها حفيظ دراجي تظهر تضامنا جزائريا مع ضحايا زلزال المغرب
أعضاء المنتخب الجزائري للجودو
أعضاء المنتخب الجزائري للجودو يتبرعون بالدم لصالح ضحايا زلزال المغرب
أعضاء المنتخب الجزائري للجودو
أعضاء المنتخب الجزائري للجودو

تضامن جزائري مع المغرب

هذا التكاتف الجزائري المغربي جاء استكمالا لحالة التضامن التي تم التعبير عنها في أعقاب الزلزال، وشهدت تجاوزا للخلافات التاريخية بين البلدين.

ففي وقت سابق، عبرت الجزائر، عن استعدادها التام من أجل تقديم المساعدة إلى المغرب، وقالت وزارة خارجيتها إن البلاد عرضت مخططا طارئا لمساعدة المغرب في إطار الكارثة التي ألمت به، موضحة أن المساعدات تتمثل في فريق تدخل للحماية المدنية مكون من 80 متخصصا.

سبق ذلك إبداء الجزائر استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمساعدة المغرب، على إثر الزلزال العنيف.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: “أبدت السلطات الجزائرية العليا، استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق وذلك في حال طلب من المملكة المغربية”.

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في الوقت نفسه، قررت السلطات الجزائرية فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين.

الجزائر والمغرب
الجزائر تقف مع المغرب بفتح مجالها الجوي لتقديم المساعدات الإنسانية للمغرب

توتر العلاقات بين المغرب والجزائر

والعلاقات الجزائرية المغربية تشهد توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، كما أن الحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.

وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، التي يراها المغرب جزءا من أراضيه.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

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