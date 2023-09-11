الإعلامية المصرية مي حلمي تغضب السعوديين بتصريح ساخر عن محمد صلاح (شاهد)

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وطن- فجرت الإعلامية المصرية مي حلمي غضب سعوديين بتصريح ساخر عن فشل صفقة انتقال النجم الرياضي المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي لكرة القدم.

وضمن برنامجها التلفزيوني على قناة “الحدث اليوم” الذي يحمل اسم “الحكم” أثارت حلمي استياء سعوديين بتعليق وصف بالمستفز عن فشل ضم نجم نادي ليفربول الإنكليزي إلى اتحاد جدة السعودي.

ورغم المفاوضات والحديث عن انتقال صلاح وإتمام الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة إلا أنها لم تتم وهو ما علقت عليه الإعلامية المصرية مي حلمي بفيديو تغضب به السعوديين.

مي حلمي تغضب السعوديين

وفي برنامجها الحكم ذكر مي: “طموحات صلاح مختلفة ولا أعتقد أنه سيوافق أبدا على العودة ليصبح لاعبا عاديا بعد كل ما عاناه”.

كما رأت أن كل ما دار مؤخراً عن انتقال صلاح كان صحافة وإعلام كاذب قائلة إنها تلوم كل من ساهم في نشر تلك الأكاذيب في الإعلام المصري.

وأردفت الإعلامية المصرية: “لا أريد أن أقلل من الدوري السعودي ولكن اللاعب محمد صلاح تحدى عديد الصعاب ليصل إلى ما هو عليه”.

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ورأت حلمي أن طموح النجم المصري “أن يثبت نفسه أمام غير العرب، هناك في إنكلترا وأوروبا حتى إن وصل لسن 31 فهذا ليس عائقاً”.

وأوضحت مي في برنامجها: “هدف صلاح أن يبقى دائما في إنكلترا ولن ينتقل للدوري السعودي، لا الموسم الجاري ولا القادم”.

ويسعى صلاح إلى أهداف مختلفة حسب الإعلامية المصرية التي ذكرت بسخرية أن الإعلام السعودي روج للخبر وكأن اللاعب المصري أنهى الإجراءات النظامية وسجل ابنته في جدة.

وتساءلت حلمي: “كيف يتحدث الإعلام السعودي عن سعي صلاح لتسجيل ابنته في المدرسة ضمن جدة السعودية؟”.

واستمرت بالسخرية من الإعلام السعودي: “صلاح لم يعرف حتى أين سيقيم في السعودية ليختار مدرسة ابنته، والرجل العادي يسافر إلى السعودية وبعده تلحق به عائلته”.

وتسببت تصريحات الإعلامية بغضب الشارع الرياضي السعودي وإعلامه.

الإعلام السعودي يهين محمد صلاح!

وردت صحيفة الشبابية السعودية على حلمي بفيديو عبر منصة “إكس” وعلقت “من أجل مثل هذا الطرح الإعلامي والذي سيتبعه طرح جماهيري مشابه.. سعدنا بعدم حضور اللاعب محمد صلاح للدوري السعودي”.

ولم تنجح كل محاولات نادي اتحاد جدة لكرة القدم الذي يلعب في الدوري السعودي باستقطاب صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكان ذلك رغم تقديم النادي السعودي عرضا مغريا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لليفربول.

ووفق منصات رياضية عديدة فإن قبول صلاح أو ناديه بهذه الصفقة كان سيجعل النجم المصري واحدا من أغلى اللاعبين في تاريخ كرة القدم.