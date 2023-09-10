الأحد, سبتمبر 10, 2023
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حياتنا

سلمى حايك ترتدي ملابس نوم في البحر وغادة عبد الرازق مذهولة (شاهد)

لم تشارك سلمى حايك أي تفاصيل حول مكان التقاط الصورة ولكن يبدو أنها كانت تسافر كثيرًا مؤخرًا

كتب رفيف عبدالله
سلمى حايك ترتدي ملابس نوم في البحر وغادة عبد الرازق مذهولة (شاهد)
الفنانة المكسيكية الأمريكية سلمى حايك
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وطن- دعت الممثلة المكسيكية الأمريكية سلمى حايك الأصدقاء والمعجبين لاحتضان موسيقى البلوز يوم الأحد بأناقة حيث ظهرت في قميص نوم، تحته بيكيني أنيق وتغطي البحر الأزرق خلفها. في صورة أثارت إعجاب غادة عبد الرازق.

نشرت سلمى حايك، البالغة من العمر 57 عامًا، الصورة الجديدة على انستجرام. وعلقت على المظهر قائلة: “ما الخطأ في موسيقى البلوز يوم الأحد؟”.

غادة عبد الرازق معجبة

في الصورة، يظهر بيكيني مثلث منقوش أنيق من غطاء أزرق على طراز بوهو. مع تقليم من الدانتيل وربطة عنق في الأمام.

سلمى حايك
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وتقف حايك واضعة يدها على وركها وهي تقف على متن قارب خلفها منظر طبيعي رائع.

واتفقت الممثلة الهندية أرشانا غوبتا مع حايك، حيث كتبت: “إنه يوم الأحد الحار الأزرق “.

بينما علقت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق على صورة سلمى حايك بإيموجي قلب باللون الأزرق.

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المساحة الآمنة

ولم تشارك حايك أي تفاصيل حول مكان التقاط الصورة، ولكن يبدو أنها كانت تسافر كثيرًا مؤخرًا.

وفي نهاية شهر أغسطس، شاركت حايك ما أسمته “المساحة الآمنة”، ونشرت مقطع فيديو لنفسها وهي تغطس في المحيط.

كما أنها أخذت قسطًا من الراحة للاستلقاء على الأرجوحة الشبكية تحت أشعة الشمس. وفي نفس الوقت تقريبًا، نشرت صورة أثناء السباحة وهي ترتدي قطعة واحدة تتطابق تمامًا مع المياه الساطعة المحيطة بها.

سلمى حايك
سلمى بالبكيني الأحمر في عيد ميلادها الـ57
المصدررصد ومتابعة وطن

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