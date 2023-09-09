مغربي يُحرج الملك محمد السادس على الملأ عقب زلزال المغرب المدمر

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وطن- يبدو أن زلزال المغرب المفاجئ قد زاد من الموقف المتأزم بالأساس للعاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي يحكم البلاد عن بعد منذ سنوات بحكم تواجده خارج المغرب لفترات طويلة، في سياسة تسببت مؤخرا بربكة داخل مؤسسات الدولة ودوائر الحكم.

ويقضي ملك المغرب محمد السادس، إجازاته الطويلة خارج البلاد ويتواجد حاليا في فرنسا، ولم يعد حتى الآن إلى المغرب ـ لم يصدر أي بيان رسمي يشير لعودته أو أي شيء من هذا القبيل ـ، رغم الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، الجمعة، وأسقط أكثر من ألف قتيل حتى الآن، فضلا عن مئات المصابين والخسائر المادية الفادحة.

وانتشرت العديد من التساؤلات بين المغاربة عن سبب غياب الملك وعدم تواجده في المغرب، رغم حدوث هذه الكارثة ـ زلزال المغرب ـ منذ الأمس.

مواطن مغربي لماكرون: أرسل لنا محمد السادس أولا

وبات الكثير من المغاربة ينتقدون عدم ظهور الملك المغربي محمد السادس، حتى الآن لتفقد المناطق المتضررة من “زلزال المغرب“، أو للاطلاع على أحوال بقية الناجين أو حتى تعزية عائلاتهم.

وضمن هذا الجدل نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، يعبر فيها عن تضامنه مع الشعب المغربي ودعمه له وللملك محمد السادس، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وخلف ضحايا ومصابين.

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التغريدة التي تسببت في إحراج للعاهل المغربي، رغم إعلان ماكرون فيها استعداده لدعم المغرب والملك.

حيث علق مواطن مغربي على تغريدة ماكرون، برد صادم وغير متوقع لاقى تفاعلا كبيرا.

فبينما عبر ماكرون عن استعداده لإرسال مساعدات للمغرب، رد عليه مواطن مغربي بالقول:”أرسل لنا محمد السادس هو موجود عندكم في فرنسا أولا.”

وقوبل رد المواطن المغربي بتفاعل واسع من قبل المغردين، وحاز على إعجابات كثيرة جعلته في صدارة الردود على تغريدة ماكرون، وسط إشادات بالرد الذي تسبب بإحراج للملك المغربي محمد السادس، الذي يستمر في قضاء عطلته في فرنسا بينما يعاني المغاربة آثار الزلزال الدمر الذي أسقط قتلى ومصابين.

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب

ويشار إلى أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ذكرت أن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس.

وأسفر الزلزال القوي والنادر الحدوث، عن مقتل أكثر من 1000 شخص حتى الآن، وإصابة المئات وإلحاق الأضرار بالمباني، وامتد تأثيره من مركزه إلى مدينة مراكش التاريخية.

ولا يزال سكان المناطق المتضررة في الشوارع في حالة خوف من هزات ارتدادية.

وفيما لم يظهر ملك المغرب محمد السادس حتى الآن رغم كارثة الزلزال، نقلت وكالة الأنباء المغربية، أنه بتعليمات سامية من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نشرت القوات المسلحة الملكية، بشكل مستعجل، ليلة 9 شتنبر 2023، على إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، وسائل بشرية ولوجيستية مهمة، جوية وبرية، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والانقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني.