حامل في الشهر الثامن.. مصري يقتل ابنته بعد علاقة جنسية كاملة مع شقيقها

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وطن- أقدم أب مصري على إنهاء حياة ابنته في واقعة مأساوية شهدها مركز أوسيم التابع إلى محافظة الجيزة شمالي البلاد، بعدما علم أنها حملت سفاحًا من أحد أقاربها (تبين لاحقا أنه شقيقها).

وكانت الفتاة قد اعترفت لوالدها بتعدد علاقتها غير الشرعية مع عدد من الأشخاص، حيث أنها اتهمت أحدهم فاضطر أن يتزوج منها رغمًا عنه.

وفي وقت لاحق، علم الأب أن ابنته حامل، وأن الجنين يعود إلى شقيقها على حسب اعترافات الفتاة له، وهو ما دفعه لإنهاء حياتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة من إلقاء القبض على الأب المتهم ونجله وزوج المجني عليها، وعلى الفور تمت إحالتهم إلى جهات التحقيق لسماع أقوالهم في تلك الواقعة، وفق موقع القاهرة 24.

وأمام جهات التحقيق، قال الأب المتهم إن زوجته أخبرته منذ نحو شهر أن ابنتهما مريضة وظهرت عليها بعض الأعراض.

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وأضاف الأب: “مراتي قالتلي إن بنتي تعبانة وجسمها بيكبر.. قولتلها روحي بيها على الدكتور اكشفي عليها.. وبعد ما راحت قالتلي إن هرمونات بنتي عالية وبعد كده قالتلي إن بنتي حامل في الشهر الثامن”.

وتابع: “بنتي قالتلي إن الحمل من واحد كان شغال معايا على التوك توك.. وبعدها جبنا الراجل اللي قالت عليه إنها حامل منه وقولنا إنه يكتب عليها.. وفعلًا وافق وكتبنا عقد عرفي عشان هي لسه مكملتش 16 سنة”.

وأوضح الأب المتهم أمام جهات التحقيق، أن ابنته أخبرته عن وجود علاقة غير شرعية بينها وبين شقيقها وابن خالها، قائلًا: “بنتي قالتلي إنها نامت مع أخوها وابن خالها وابن خالتها قبل كده.. وإنها متعرفش الولد ابن مين فيهم بالظبط”.

حبس عامل عاشر ابنته وهتك عرض حفيدته

وفي حادثة أخرى، قررت جهات التحقيق بمحافظة الدقهلية، تجديد حبس عامل بتهمة معاشرة ابنته وهتك عرض على ابنتها، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الثالثة.

وتعود الواقعة لإخطار تلقاه مدير أمن الدقهلية، من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بتحرير ربة منزل مقيمة بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، بلاغًا اتهمت فيه والدها البالغ من العمر 55 عامًا – عامل، بمعاشرتها معاشرة الأزواج وهتك عرض ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات، وملامسة مواطن عفتها.

وانتقل على الفور، ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة إلى مكان البلاغ، وتم ضبط الأب المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، ومعاشرته ابنته لفترة طويلة، ومحاولته هتك عرض ابنتها خلال وجودها معه بمفردها.