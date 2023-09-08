الجمعة, سبتمبر 8, 2023
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وصفته “بأفضل من الجنس”.. الأردنية نادية صوالحة تتعرى وهي تأكل الدوناتس في فيديو قذر (شاهد)

الممثلة البريطانية من أصول أردنية نادية صوالحة أطلت في إعلان وصف بالقذر وهي عارية تتناول الدوناتس

كتب محمد أمين ميرة
وصفته
نادية صوالحة
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وطن- في فيديو تجاوز كل حدود الحياء، أطلت الممثلة البريطانية من أصول أردنية نادية صوالحة وهي تتعرى وتروج لحلوى بشكل وصف بالقذر عبر ظهورها بفيديو وهي عارية تلتهم الدوناتس وتردد بأنه “أفضل من الجنس”.

وشاركت الفنانة الأردنية في منشور لها على حسابها في انستغرام فيديو رصدته (وطن) وهي تتراقص بأسلوب يشبه عارضات الإباحية وتلتهم الدوناتس بشكل غريب وصف بالمقزز.

وعلقت نادية صوالحة أنها تحب ممارسة الحب مع كعكة الدونات أفضل من الجنس ولفتت إلى أنها ستقدم لشخصين محظوظين من المتابعين علبة تحتوي على 12 قطعة دونات من Krispy Kreme.

وأضافت الممثلة البريطانية الأردنية: “كل ما عليك فعله متابعتنا على حساب انستغرام ومنشن لشخص والحديث بالتعليقات عن المشروب الساخن المفضل مع الدونات” في خطوة تسويقية لاستجداء التفاعل.

وكانت نادية صوالحة قد أعلنت أواخر العام الماضي أنها مصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة الزائدة ADHD.

والاضطراب المذكور هو حالة صحية مرضية تبدأ بأعراض صعوبة التركيز وفرط النشاط والسلوك الاندفاعي.

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وبكت نادية البالغة من العمر 59 بحرارة حين تابعت مقطع فيديو يوثق ما واجهته من فرط حركة واضطراب نقص الانتباه وهذا المرض يقود صاحبه لعلاقات غير سوية.

وعن مرضها قالت الأردنية نادية صوالحة: “أريد أن أسامح نفسي بعد التشخيص بسبب الافراط في الأكل وهو جزء كبير من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه”.

لكنها أضافت في الوقت ذاته: “أنا سعيدة ببدأ تلقي العلاجات الضرورية وقد بدأت العلاج وأشعر بتحسن كبير الآن”.

نادية صوالحة من هي؟

ونادية صوالحة ممثلة ومقدمة برامج بريطانية من أصل أردني وإليكم أبرز المعلومات عنها:

– اشتهرت بدور آني بالمر في مسلسل إيست إندرز من إنتاج بي بي سي
-فازت بمسابقة ماستر شيف عن تقديمها لبرامج الطبخ
-عملت كطاهية إلى جانب تقديمها برامج الطبخ
-من مواليد 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1964
-متزوج من مارك أدرلي منذ عام 2002 وقبله جوستن ميلدواتر ما بين 1992 وحتى 1997
-لديها ولدان: “مادي أدرلي وكيكي أدرلي”.
-ووالدها هما: “نديم صوالحة، روبرتا صوالحة”.
-شقيقاتها: جوليا صوالحة، دينا صوالحة”.

الأردنية نادية صوالحة
الأردنية نادية صوالحة
المصدريوتيوب ,انستجرام ، وطن

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