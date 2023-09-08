الجمعة, سبتمبر 8, 2023
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حياتنا

كنزي ابنة عمرو دياب تكشف صدرها داخل سيارة بصورة فاضحة! (شاهد)

كثيراً ما تشعل إطلالات كنزي الجدل على منصات التواصل، فيما يلقي الجمهور باللوم على والدها الفنان عمرو دياب

كتب أنس السالم
كنزي ابنة عمرو دياب في إطلالة تكشف صدرها بطريقة فاضحة
كنزي ابنة عمرو دياب دائماً ما تثير الجدل بإطلالاتها الجريئة على السوشال ميديا
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وطن – نشرت كنزي دياب ابنة الفنان المصري عمرو دياب، صورة جديدة مثيرة، تكشف فيها صدرها، ضمن الإطلالات والصور الجريئة التي تشاركها مع جمهورها على مواقع التواصل.

ونشرت كنزي دياب، الصورة عبر حسابها في انستغرام، وفيها ظهرت داخل سيارة، وترتدي فستاناً يكشف صدرها بطريقة فاضحة، وتضع قبعة على رأسها .

كنزي دياب ابنة الفنانة عمرو دياب
كنزي دياب ابنة الفنانة عمرو دياب

كنزي ابنة عمرو دياب .. صور جريئة تثير الجدل!

وقبل اطلالة ابنة عمرو دياب وهي تكشف صدرها، نشرت “كنزي” صوراً لها خلال زيارتها مدينة شفشاون في المغرب.

كنزي دياب في مدينة شفشاون في المغرب
كـنزي دياب في مدينة شفشاون في المغرب

وكثيراً ما تشعل إطلالات كنزي الجدل على منصات التواصل، فيما يلقي الجمهور باللوم على والدها الفنان عمرو دياب .

وكنزي دياب، هي ابنة عمرو دياب من زوجته زينة عاشور (ابنة رجل الأعمال السعودي الشهير محمد مصطفى عاشور)، ولها شقيقان هما: عبد الله، وجنا.

بنات عمرو دياب يكشفن صدورهن بإطلالات جريئة
بنات عمرو دياب جنا وكنزي
المصدررصد وطن - انستغرام - مواقع الكترونية

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