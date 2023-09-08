كنزي ابنة عمرو دياب تكشف صدرها داخل سيارة بصورة فاضحة! (شاهد)

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وطن – نشرت كنزي دياب ابنة الفنان المصري عمرو دياب، صورة جديدة مثيرة، تكشف فيها صدرها، ضمن الإطلالات والصور الجريئة التي تشاركها مع جمهورها على مواقع التواصل.

ونشرت كنزي دياب، الصورة عبر حسابها في انستغرام، وفيها ظهرت داخل سيارة، وترتدي فستاناً يكشف صدرها بطريقة فاضحة، وتضع قبعة على رأسها .

كنزي ابنة عمرو دياب .. صور جريئة تثير الجدل!

وقبل اطلالة ابنة عمرو دياب وهي تكشف صدرها، نشرت “كنزي” صوراً لها خلال زيارتها مدينة شفشاون في المغرب.

وكثيراً ما تشعل إطلالات كنزي الجدل على منصات التواصل، فيما يلقي الجمهور باللوم على والدها الفنان عمرو دياب .

وكنزي دياب، هي ابنة عمرو دياب من زوجته زينة عاشور (ابنة رجل الأعمال السعودي الشهير محمد مصطفى عاشور)، ولها شقيقان هما: عبد الله، وجنا.