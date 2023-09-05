الثلاثاء, سبتمبر 5, 2023
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هبة عبوك تنشر مشهداً جنسياً صريحاً بتعليق مثير.. هل هي عاشقة أم تشتاق لـ أشرف حكيمي؟ (شاهد)

هبة عبوك اثارت الشكوك مؤخرا حول ارتباطها بقصة حب مع النجم الفرنسي دجانيس بوزاني

كتب سالم حنفي
هبة عبوك تنشر مشهداً جنسياً صريحاً بتعليق مثير.. هل هي عاشقة أم تشتاق لـ أشرف حكيمي؟ (شاهد)
هبة عبوك وأشرف حكيمي
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وطن- أثارت هبة عبوك، الممثلة الإسبانية-التونسية الاصل وطليقة نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي الكثير من التساؤلات حول ما تقصده من نشر إيحاءات جنسية، وهل تعيش حالة عشق جديدة أم لا؟

ونشرت هبة عبوك عبر خاصية “الاستوري” على حسابها على انستغرام مشهد جنس صريح من أحد الأفلام السينمائية لرجل ملقى على السرير فيما المرأة تعتليه وتقوم بتقبله.

المثير في الأمر هو تعلق هبة عبوك على المشهد، حيث كتبت:” أنا أحيب كيف تشمني”.

مشهد جنس صريح من أحد الأفلام السينمائية
مشهد جنس صريح من أحد الأفلام السينمائية

كما نشرت هبة عبوك أيضا صورة مثيرة لها وهي مستلقية على أريكة من المعدن، مرتدية بوت طويل وفستان من الجلد الأسود القصير وشعر منسدل على الأرض، وسماعة الهاتف تسقط من يدها، في إشارة إلى الإرهاق الذي تعاني منه.

وعلقت على الصورة قائلة:” كان أول يوم اثنين من شهر سبتمبر مرهقًا ومثمرًا أيضًا… ليلة سعيدة للجميع!”.

هبة عبوك على الأريكة
هبة عبوك على الأريكة

هل تعيش هبة عبوك قصة حب جديدة؟

وكانت هبة عبوك قد جددت الشكوك مؤخرا حول دخولها علاقة حب جديدة مع النجم الفرنسي دجانيس بوزاني، بعد تكرر ظهورهما معاً.

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وأعادت هبة عبوك نشر الصورة عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، مع تعليق “أحبك دجانيس”، وإيموجي وجه محب.

أعادت هبة نشر الصورة وعبرت عن حبها لدجانيس
أعادت هبة نشر الصورة وعبرت عن حبها لدجانيس

“أحبك دجانيس”

حيث حضرت هبة عبوك، حفل عشاء أقامته شركة ديور، برفقة دجانيس بوزاني، الذي شارك صورة له مع هبة معقّباً عليها بإيموجي قلب.

هبة عبوك ودجانيس بوزاني
هبة عبوك ودجانيس بوزاني

هبة عبوك تعلن انفصالها عن أشرف حكيمي

وكانت هبة عبوك قد أعلنت انفصالها عن لاعب كرة القدم أشرف حكيمي يوم 27 مارس/آذار بعد خمس سنوات من الحب وإنجاب طفلين مشتركين.

أسباب انفصال هبة عبوك وأشرف حكيمي watanserb.com
هبة عبوك وأشرف حكيمي

وقالت حينها في بيان نشرتها عبر “انستغرام”: “منذ فترة، وبعد تفكير طويل، اتخذنا أنا ووالد أطفالي قرارًا بإنهاء علاقتنا كزوجين”، مشيرة إلى أن هذا “القرار تم اتخاذه قبل وقت طويل من الأحداث التي وقعت والتي شاركت فيها إعلاميًا وأنا غافل عنها تمامًا”.

وأكدت حينها أن زواجها انفصل قبل أن توجه النيابة العامة الفرنسية اتهامات للاعب باريس سان جيرمان بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة في منزلها في العاصمة الفرنسة باريس.

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

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