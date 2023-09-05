الثلاثاء, سبتمبر 5, 2023
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حياتنا

كُن أول من يشاهدها .. صورة مسربة تكشف التصميم الجديد لتطبيق واتساب

وفقًا للقطات الشاشة سيصبح الشريط العلوي للتطبيق الآن باللون الأبيض بالكامل

كتب أنس السالم
التصميم الجديد لا يزال في مرحلة تجريبية وقد يكون هناك المزيد من التغييرات قبل إصداره
التصميم الجديد لا يزال في مرحلة تجريبية وقد يكون هناك المزيد من التغييرات قبل إصداره
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وطن – كشفت صورة مسربة النقاب عن التصميم الجديد لتطبيق واتساب WhatsApp، حيث لا يزال مرحلة تجريبية فقط.

ونشر موقع WABetaInfo الأمريكيّ، صورة توضح واجهة المستخدم الجديدة للتطبيق. ووفقًا للقطات الشاشة، سيصبح الشريط العلوي للتطبيق الآن باللون الأبيض بالكامل.

بينما ستكون الأجزاء الأخرى من الشاشة باللون الأخضر المميز لتطبيق WhatsApp.

صورة مسربة تكشف التصميم الجديد لتطبيق واتساب

ويُظهر الإصدار التجريبي أيضًا خطًا جديدًا لعلامة واتساب WhatsApp التجارية في الأعلى.

صورة مسربة تكشف النقاب عن التصميم الجديد لتطبيق واتساب
صورة مسربة تكشف النقاب عن التصميم الجديد لتطبيق واتساب

كما تتبع إعادة التصميم تغييرًا حديثًا في تصميم التطبيق على القناة التجريبية، حيث تم نقل شريط التنقل إلى الأسفل وتحديث بعض عناصر واجهة المستخدم.

وبينما لا يزال شريط التنقل في الجزء السفلي من التصميم الجديد، فمن غير الواضح ما إذا كان بإمكانك التمرير سريعًا للتبديل بين علامات التبويب أم لا.كما أورد “اليوم السابع

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كما سيحتوي تصميم التطبيق الجديد أيضًا على مرشحات للدردشة في الأعلى للسماح لك برؤية رسائلك غير المقروءة أو الشخصية أو التجارية بسهولة.

التصميم الجديد لا يزال في مرحلة تجريبية وقد يكون هناك المزيد من التغييرات قبل إصداره
التصميم الجديد لا يزال في مرحلة تجريبية وقد يكون هناك المزيد من التغييرات قبل إصداره

ومن المفترض أن تكون هذه الفلاتر مفيدة عندما يطرح تطبيق واتساب دعم الحسابات المتعددة، والذي لا يزال في مرحلة تجريبية.

ومع اقتراب التصميم من مراحله النهائية، يجب على واتساب طرحه لمختبري النسخة التجريبية قبل الإصدار العام.

المصدرWABetaInfo - اليوم السابع

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