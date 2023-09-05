الثلاثاء, سبتمبر 5, 2023
الرئيسيةحياتنارنا الأبيض في إطلالة مثيرة برفقة ابنها "يوشع" والصقور في صحراء دبي...
حياتنا

رنا الأبيض في إطلالة مثيرة برفقة ابنها “يوشع” والصقور في صحراء دبي (شاهد)

رنا الأببض سورية من أصل فلسطيني ويشبهها البعض بالفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد

كتب رفيف عبدالله
رنا الأبيض في إطلالة مثيرة برفقة ابنها
الفنانة السورية رنا الأبيض
- Advertisement -

وطن– استمتعت الفنانة السورية رنا الأبيض، في رحلة سفاري وسط صحراء دبي، برفقة ابنها يوشع وشقيقتها الفنانة رولا الأبيض، وديما الحايك.

ونشرت رنا الأبيض مجموعة صور عبر حسابها على انستجرام للرحلة، التي ارتدت لها ملابس كاجوال مثيرة، عبارة عن بنطال أسود وتوب أسود أيضاً ضيق يكشف تفاصيل جسدها.

رنا الأبيض في الصحراء
الفنانة برفقة ابنها وشقيقتها
رنا الأبيض
التقطت رنا صوراً للصحراء

من يندب الحظ

بينما ارتدت شقيقتها رولا الأبيض، تيشرت نصف بطن أسود مع بنطال بيج واسع.

ومارست رنا الأبيض عدة نشاطات برفقة ابنها الشاب وشقيقتها، منها الإمساك بالصقور، والقيادة على رمال الصحراء.

رنا الأبيض
حملت رنا الصقور في الصحراء
رنا الأبيض
رنا وصديقاتها

وعلقت رنا على الرحلة قائلة: “من يندب الحظ يطفئ عين همته.. لاعين للحظ إن لم تبصر الهمم”.

وأشارت إلى أنها اقتبست التعليق من أبيات الشاعر العراقي الراحل كريم العراقي.

- Advertisement -
رنا الأبيض
رنا وابنها يوشع
رنا الأبيض
رنا والصقر
رنا الأبيض
رولا ورنا الأبيض

فلسطينية الأصل

يذكر أن رنا سورية من أصل فلسطيني، ويشبهها البعض بالفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد.

شاركت رنا في العديد من المسلسلات والأعمال الفنية على الصعيد المحلي والعربي. وحصلت على الجائزة الذهبية كأفضل ممثلة في مهرجان القاهرة، عن دورها في فيلم (غراميات نجلاء).

تزوجت من السوري عصام طوغلي ورزقت منه بإبنها يوشع، لكنهما انفصلا بعد سنوات.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“رسالة كيد” إماراتية للسعودية بعد تعثر انتقال محمد صلاح للاتحاد وتفاعل واسع

اعتداء يدمي القلوب من قوات الاحتلال على فتاة فلسطينية قبل اعتقالها (فيديو)

الفرصة الأخيرة.. الاتحاد السعودي يُغري محمد صلاح بعرضٍ فلكي جديد

شريهان في إطلالة جديدة بعد غياب بروب النوم مع ابنتها “تالية”! (شاهد)

الملكة رانيا بالزي العسكري.. صورة تغزو مواقع التواصل وهذه الرتبة التي حملتها (شاهد)

انتقال كاراسكو إلى الشباب السعودي.. كم كلفت الصفقة من الأموال؟!

فستان ملكة جمال مصر المحجبة يثير الجدل.. هكذا بررت فضيحة البطانة على طريقة رانيا يوسف!

“الشيخ إيلون ماسك” .. صورة الملياردير الأمريكي بالزي الخليجي تثير جدلاً كبيراً فما قصتها؟! (شاهد)

تحليل نفسي يفضح سادية محمد بن سلمان وهذا ما يؤكده المقربون منه

هل صحة والدة محمد السادس في خطر؟.. تكهنات حول أسباب سفره المفاجئ لفرنسا!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC