رنا الأبيض في إطلالة مثيرة برفقة ابنها “يوشع” والصقور في صحراء دبي (شاهد)

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وطن– استمتعت الفنانة السورية رنا الأبيض، في رحلة سفاري وسط صحراء دبي، برفقة ابنها يوشع وشقيقتها الفنانة رولا الأبيض، وديما الحايك.

ونشرت رنا الأبيض مجموعة صور عبر حسابها على انستجرام للرحلة، التي ارتدت لها ملابس كاجوال مثيرة، عبارة عن بنطال أسود وتوب أسود أيضاً ضيق يكشف تفاصيل جسدها.

من يندب الحظ

بينما ارتدت شقيقتها رولا الأبيض، تيشرت نصف بطن أسود مع بنطال بيج واسع.

ومارست رنا الأبيض عدة نشاطات برفقة ابنها الشاب وشقيقتها، منها الإمساك بالصقور، والقيادة على رمال الصحراء.

وعلقت رنا على الرحلة قائلة: “من يندب الحظ يطفئ عين همته.. لاعين للحظ إن لم تبصر الهمم”.

وأشارت إلى أنها اقتبست التعليق من أبيات الشاعر العراقي الراحل كريم العراقي.

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فلسطينية الأصل

يذكر أن رنا سورية من أصل فلسطيني، ويشبهها البعض بالفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد.

شاركت رنا في العديد من المسلسلات والأعمال الفنية على الصعيد المحلي والعربي. وحصلت على الجائزة الذهبية كأفضل ممثلة في مهرجان القاهرة، عن دورها في فيلم (غراميات نجلاء).

تزوجت من السوري عصام طوغلي ورزقت منه بإبنها يوشع، لكنهما انفصلا بعد سنوات.