رونالدو يتطاول على مشجع نصراوي ويدفعه بقوة لرغبته في التقاط سيلفي معه (شاهد)

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وطن- في واقعة غريبة تصرف لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو بعنف وأهان أحد مشجعي النادي الذي أراد التقاط صورة معه.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة “X” (تويتر سابقا) اللاعب البرتغالي أثناء خروجه من أحد المقرات (دون أن تتمكن وطن من تحديده) برفقة حراسه الشخصيين متجهم الوجه فيما كان عدد من المعجبين في انتظاره لالتقاط الصور التذكارية معه.

وأثناء مروره أقدم أحد المعجبن واقترب منه محاولا التقاط سيلفي معه، حتى قام الحرس الشخصي بدفعه من طريق “رونالدو”، ليقوم هو الآخر بدفعه بيده دون أن يلبي طلبه.

استنكار المغردين

واستنكر المغردون ما فعله رونالدو بالمشجع النصراوي، إلا أنهم في الوقت نفسه استنكروا تصرف المشجع الذي أهان نفسه بما فعله، مؤكدين على أن “رونالدو” لا يستحق كل هذا الاهتمام.

وفي هذا السياق، قال الكاتب معبرا عن استنكاره لتهافت لمشجع لالتقاط صورة مع “رونالدو”: “يستحق الشماتة”.

أما المغرد القطري راشد المري فقال مستنكرا تصرف “رونالدو”: “مع اني من مشجعيه إلا اني متأكد انه ماراح يجرأ ان يتصرف كذا مع معجبيه في أوروبا”.

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وعلق المغرد الكويتي عثمان الشعلان عل ما حدث بالقول: “العجيب ممن يدافع أي ذل يعيشونه!!”.

أما ضيف لله مفتاح الزهراني، فعلق شامتا في المشجع قائلا:” من اهان نفسه رأى الذل بعينه”.

آخر ظهور لـ رونالدو

يشار إلى أن آخر ظهور للاعب النصر كريستيانو رونالدو كان في مبارة فريقه مع نادي الحزم ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من دوري روشن السعودي لعام 2023/2024.

وشهد اللقاء تسجيل “رونالدو” للهدف الرابع في مرمى “الحزم” في الدقيقة الـ68، لتنتهي المباراة بتسجيل اللاعب السنغالي ساديو مالي بالهدف الاخيرة في الدقيقة الـ78.

وانتهت المباراة بفوز نادي النصر بخمسة أهداف مقابل هدف يتيم حققه لاعب “الحزم” محمد بادموسي في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

رونالدو يحطم هاتف مشجع

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعامل بها “رونالدو” مع المشجعين، حيث تم استدعاؤه من قبل الشرطة البريطانية في أغسطس 2022 حينما كان يلعب لصالح مانشستر يونايتد بعد تداول فيديو له وهو “يحطم هاتفًا” من يد أحد مشجعي إيفرتون من الأطفال بعد مباراة في جوديسون بارك، حدثت في شهر أبريل من العام نفسه.

الطفل مصاب بالتوحد

وكانت والدة الطفل قد ادعت حينها أن ابنها “جايك هاردينج” البالغ من العمر 14 عامًا قد تعرض لـ “كدمات” وأنه “في صدمة كاملة” من جراء الحادث.

وفي حديثها للصحافة في ذلك الوقت، قالت سارة كيلي إن المراهق مصاب بالتوحد وكان منزعجًا حقًا مما حدث، مضيفة أنه منع نفسه من الذهاب إلى مباراة أخرى.

رونالدو يعتذر

من جانبه، قدم “رونالدو” حينها اعتذرا علنياً عمّا بدر منه في أعقاب المباراة، وعرض على المشجّع على الطفل لمشاهدة مباراة في “أولد ترافورد”، ملعب مانشستر يونايتد، “كعربون لعب نظيف وروح رياضية”