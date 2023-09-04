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رياضة

أسرار الضغط البرشلوني على لامين يامال ليمثل إسبانيا.. هل كان يميل للمغرب؟

قرار النجم الصاعد لامين يامال باللعب لصالح إسبانيا على حساب المغرب أثار ردود فعل واسعة في المملكة المغربية

كتب كريم علي
أسرار الضغط البرشلوني على لامين يامال ليمثل إسبانيا.. هل كان يميل للمغرب؟
نجم برشلونة لامين يامال
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وطن- لم يهدأ الجدل في المغرب منذ قرار اللاعب الإسباني لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، لامين يامال، رفض تمثيل أسود الأطلس وقبوله عرض الماتادور الإسباني.

وتُواصل الصحافة المغربية متابعة آخر تحديثات نظيرتها على الضفة الأخرى من المتوسّط، فيما يتعلّق بالتعليقات والردود الإسبانية حول القرار الذي اتخذه نجم برشلونة الذي بالكاد أكمل عامه الـ 16.

وفي هذا السياق، تفاعل نشطاء مغاربة مع آخر ندوة صحفية لمدرب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، حول سؤال طُرح له مفاده “هل رأيت احتفال لامين يامال وهو يشجّع المغرب“.

لتكون إجابة دي لافوينتي على هامش الندوة الصحفية الدورية للمنتخب، الجمعة، قائلا :”نعم شاهدته، وهذا أمر عادي بالنسبة لمزدوجي الجنسية لكننا أقنعناه”.

الضغط البرشلوني على لامين يامال
الضغط البرشلوني على لامين يامال

قرار يامال وحقيقة الضغوط التي تعرّض لها

ليردّ عليه الصحفي “لكن كيف أقنعتموه وبدّل رأيه؟”. ويجيبه المدرب أنّ الإتحاد الإسباني لكرة القدم هو من أقنعه بتمثيل المنتخب. لافتاً إلى الصعوبة التي واجهوها في ذلك على الرغم من الضغوط التي واجهوها من بلده الأمّ (المغرب)”.

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وتابع “لكن اللاعب هو في النهاية من يُقرر، ونحن سعداء بتواجده في المنتخب، هو لن يندم على ذلك أبداً”

وكان اللاعب الشاب قرّر، قبل أيام، تمثيل المنتخب الإسباني على حساب المنتخب المغربي.

وعبّر الناخب المغربي وليد الركراكي في ندوة صحفية عن احترامه الشديد لقرار ” لامين يامال“.

لافتاً أن الجامعة المغربية بذلت كلّ مافي وسعها لاجتذابه لكنه في النهاية هو صاحب القرار.

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