من هو لويس دي لافوينتي مدرب المنتخب الإسباني الجديد بعد إقالة إنريكي ؟!

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وطن- أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الخميس، تعيين لويس دي لافوينتي 61 عاماً، مدرب المنتخب الإسباني الجديد، بعد أقل من ساعات قليلة عن إقالة لويس إنريكي، عقب خروجه من مونديال كأس العالم 2022 من دور ال16.

وقرر الاتحاد الإسباني، في بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تعيين المدرب الإسباني لويس دي لافوينتي، خلفاً للمدرب السابق لويس إنريكي الذي تم إقالته على خليفة خروج لاروخا من مونديال كأس العالم 2022 أمام المنتخب المغربي.

لويس دي لافوينتي مدرب المنتخب الإسباني الجديد

وسيظهر مدرب المنتخب الإسباني الجديد دي لافوينتي. في تصفيات بطولة اليورو لعام 2024، في شهر مارس / آذار القادم، بمواجهة إسكتلندا وجورجينا.

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كما وأقصيّ المنتخب الإسباني من منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، بركلات الترجيح بنتيجة 3-0. عقب انتهاء المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

🔴 OFICIAL | La @RFEF confía en Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional @SEFutbol ✏️ La junta directiva debe aprobar el nombramiento el próximo lunes 🔗 https://t.co/Pj4Wf6McMx#VamosEspaña pic.twitter.com/V3iIvR5EUx — RFEF (@rfef) December 8, 2022

وكان المنتخب الإسباني، قد حقق سلسلة انتصارات. بدون أي خسارة وصلت إلى 14 مباراة في كافة المسابقات الدولية المختلفة، تحت قيادة المدرب السابق لويس إنريكي.

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كما وتلقى المنتخب الإسباني الخسارة الثانية على التوالي مع المدرب إنريكي، بعد الخسارة أمام اليابان. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

من هو لويس دي لافوينتي؟!

لويس دي لا فيوينت، مدرب كرة قدم إسباني الجنسية، من مواليد شهر يونيو/ حزيران عام 1961. درب العديد من الأندية في إسبانيا بعد اعتزاله عالم الكرة المستديرة عام 1988.

مدرب إسبانيا الجديد.. بطل فضية الأولمبياد وقائد نجوم الكلاسيكو.. من هو لويس دي لافوينتي pic.twitter.com/VmdXCXW032 — So3ody Sport – سعودي سبورت (@So3odySports1) December 8, 2022

كان من أبرز الأندية التي دربها أوريرا فيتوريا، وفريق أتلتيك بيلباو (ب)، وديبورتيفو ألافيس. لينتقل بعدها لتدريب المنتخب الإسباني تحت الفئات العمرية ( 19 – 21- 23)، قبل أن يتم تعيينه كمدرب خلفاً لمواطنه الإسباني لويس إنريكي.