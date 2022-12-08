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مونديال قطر 2022

من هو لويس دي لافوينتي مدرب المنتخب الإسباني الجديد بعد إقالة إنريكي ؟!

الاتحاد الإسباني يُعين دي لافوينتي لقيادة لاروخا خلفاً للمدرب لويس إنريكي

كتب فارس أبو شيحة
مدرب المنتخب الإسباني الجديد لويس دي لافوينتي watanserb.com
مدرب المنتخب الإسباني الجديد لويس دي لافوينتي
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وطن- أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الخميس، تعيين لويس دي لافوينتي 61 عاماً، مدرب المنتخب الإسباني الجديد، بعد أقل من ساعات قليلة عن إقالة لويس إنريكي، عقب خروجه من مونديال كأس العالم 2022 من دور ال16.

وقرر الاتحاد الإسباني، في بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تعيين المدرب الإسباني لويس دي لافوينتي، خلفاً للمدرب السابق لويس إنريكي الذي تم إقالته على خليفة خروج لاروخا من مونديال كأس العالم 2022 أمام المنتخب المغربي.

لويس دي لافوينتي مدرب المنتخب الإسباني الجديد

وسيظهر مدرب المنتخب الإسباني الجديد دي لافوينتي. في تصفيات بطولة اليورو لعام 2024، في شهر مارس / آذار القادم، بمواجهة إسكتلندا وجورجينا.

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كما وأقصيّ المنتخب الإسباني من منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، بركلات الترجيح بنتيجة 3-0. عقب انتهاء المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكان المنتخب الإسباني، قد حقق سلسلة انتصارات. بدون أي خسارة وصلت إلى 14 مباراة في كافة المسابقات الدولية المختلفة، تحت قيادة المدرب السابق لويس إنريكي.

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كما وتلقى المنتخب الإسباني الخسارة الثانية على التوالي مع المدرب إنريكي، بعد الخسارة أمام اليابان. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

من هو لويس دي لافوينتي؟!

لويس دي لا فيوينت، مدرب كرة قدم إسباني الجنسية، من مواليد شهر يونيو/ حزيران عام 1961. درب العديد من الأندية في إسبانيا بعد اعتزاله عالم الكرة المستديرة عام 1988.

كان من أبرز الأندية التي دربها أوريرا فيتوريا، وفريق أتلتيك بيلباو (ب)، وديبورتيفو ألافيس. لينتقل بعدها لتدريب المنتخب الإسباني تحت الفئات العمرية ( 19 – 21- 23)، قبل أن يتم تعيينه كمدرب خلفاً لمواطنه الإسباني لويس إنريكي.

المصدروطن + الاتحاد الإسباني لكرة القدم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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