الأحد, سبتمبر 3, 2023
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حياتنا

مريم الدباغ ترتدي الكوفية الفلسطينية وتعلنها “أصبحت أماً هناك”! (فيديو)

سبق أن ردت مريم الدباغ على من يتهمها بالتطبيع مع إسرائيل بصورة أمام المسجد الأقصى

كتب رفيف عبدالله
مريم الدباغ ترتدي الكوفية الفلسطينية وتعلنها
المشهورة التونسية مريم الدباغ
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وطن- لا تزال زيارة المشهورة التونسية مريم الدباغ، إلى فلسطين مستمرة، وتوثق كافة لحظاتها ونشاطاتها هناك.

وفاجأت مريم الدباغ متابعيها بارتداء الكوفية الفلسطينية، ورفع علامة النصر.

مريم الدباغ في فلسطين
ارتدت مريم الكوفية الفلسطينية

وأبرزت التونسية المشهورة فن الشوارع أمام الجدار الفاصل في بيت لحم، حين تلثمت بالكوفية وتصورت خلف الجدار.

مريم الدباغ في فلسطين
مريم الدباغ بالكوفية الفلسطينية أمام الجدار الفاصل

خوف وفرحة

كما زارت مريم مخيم الدهيشة في بيت لحم، ووثقت لحظة مرورها بحواجز إسرائيلية، معبرة عن تضارب مشاعرها ما بين الخوف والفرحة.

وأعلنت الانستغرامور التونسية، عن تبنيها لأطفال أيتام من فلسطين.

وأكدت مريم أن كل ما فعلته، كان حلماً وقد حققته، وكتبت: “اليوم أصبحت أماً في فلسطين، وهذا البلد أصبح الآن جزءاً مني”.

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أنت تحلم وأنا أعمل

وتابعت: “لا توجد صورة ولا فيديو ولا كلمات يمكنها وصف ما تراه العين ويعيشه القلب، الحمدلله”.

مريم الدباغ في فلسطين
أعلنت مريم أنها أصبحت أماً في إشارة إلى تبني أطفال أيتام

وسبق أن ردت مريم الدباغ على من يتهمها بالتطبيع مع إسرائيل، بصورة أمام المسجد الأقصى كتب عليها “إنت تحلم بيها وأنا أعملها.. مدام ربي وصلني للمسجد في فلسطين تفهم أنا شنو”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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