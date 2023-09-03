“سجدة” ماني لمست رونالدو.. رد فعله أعاد الجدل حول إمكانية إسلامه

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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ردة فعل لاعب نادي النصر، كريستيانو رونالدو، عندما سجد زميله في الفريق، ساديو ماني، بعد تسجيل هدف في شباك فريق الحزم خلال المباراة التي انتهت بفوز النصر بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023/2024.

وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الخامس لفريق النصر من صناعة عبد الرحمن غريب في الدقيقة 78، حيث تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الشباك في الزاوية البعيدة لينتهي اللقاء بفوز النصر بخمسة أهداف مقابل هدف.

سجدة ماني ورد فعل رونالدو

ووثق المقطع، ساديو ماني وهو يسجد على أرض الملعب، بعد إحرازه هدفه.

وفي المقطع المتداول بدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يراقب “ماني” أثناء سجوده، ويتأمله بنظرات تحمل معاني الاستغراب والاستفهام والكثير من التساؤلات.

لقطة جميلة .. نظرات الأسطورة كرستيانو رونالدو لـ ساديو ماني بعد سجود الشكر اليوم 💛🥹

pic.twitter.com/vkN6keH5Uq — عمرو (@bt3) September 2, 2023

وأثار المقطع، تفاعلا كبيرًا بين نشطاء مواقع التواصل، الذين أعربوا عن أمنيتهم بأن يتحول كريستيانو إلى الإسلام.

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حيث علق ناشط: “تخيلوا لو يسلم، كم شخص سيسلم بسببه، وكم شخص سيفكر في القراءة عن الإسلام، وكم شخص سيقلل من عدائه للإسلام؟ ملايين”.

وقال “احمد المنصوري” :”عينكم على رونالدو بعد سجود ساديو ماني” وتابع :” عندي احساس وباذن الله بيصير، ما بينتهي عقد رونالدو مع النصر الا وهو معلن إسلامه يارب اشرح صدره للإسلام”.

عينكم على رونالدو بعد سجود ساديو ماني والله عندي احساس وباذن الله بيصير، ما بينتهي عقد رنالدو مع النصر الا وهو معلن اسلامه يارب اشرح صدره للاسلام 🤲🏻❤️ pic.twitter.com/6J0diGup1B — احمد المنصوري 🇦🇪 (@ahmedkhalifa_24) September 2, 2023

وعقّب حساب “فيفا رونالدو”:” مشهد شدني للأمانة.. والله انه أسعد اللحظات وأكبر الأمنيات هو اليوم اللي اشوفك فيه يا رونالدو تدخل الإسلام وتسجد لله”.

وينتمي السنغالي ساديو ماني إلى عائلة مسلمة محافظة وفقيرة، وينحدر من قرية “سديو” غربي السنغال وكانت عائلته ترفض فكرة احترافه كرة القدم، لكنه أصر على حلمه وكان يلعب حافي القدمين في شوارع القرية، قبل أن ينتقل إلى العاصمة داكار وتنطلق معه رحلة صعوده سلم المجد الكروي.

وقال جناح نادي بايرن ميونيخ الألماني السابق في تصريحات سابقة، إنه “لا يريد شراء عشر سيارات فيراري وعشرين ساعة وطائرة خاصة.. اختبرتُ أوقاتا صعبة ولعبت كرة القدم حافي القدمين.. لم أتلق أي تعليم”.

وتابع “اليوم أستطيع مساعدة أهلي وشعب بلادي.. بناء المدارس والملاعب وشراء الملابس والطعام لهم.. أفضّل أن أمنح أهلي بعضا مما منحني إياه ربي”.

ومنذ وصول النجم كريستيانو رونالدو، إلى السعودية والتحاقه بصفوف نادي النصر السعودي، والجدل مثال حول إمكانية اعتناق هذا النجم العالمي للدين الإسلامي، تأثرا ببيئة الإسلام والمسلمين في المملكة.