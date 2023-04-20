رونالدو يعلن عن رغبته في اعتناق الإسلام.. فيديو جديد للاعب البرتغالي يثير جدلاً واسعاً (شاهد)

- Advertisement -

وطن- خلال البرنامج الرياضي “Swiaa Sport” الذي بث مساء الثلاثاء 18 أبريل 2023 على قناة هانيبال ، أثار مقطع فيديو يظهر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو ضجة كبيرة.

وزعم الفيديو الذي ترجم للعربية، أن لاعب نادي النصر السعودي أعرب عن نيته اعتناق الإسلام: “أريد أن أعتنق الإسلام ، إنه دين جميل جدا. أسمع الأذان هنا في السعودية وأنا أبكي. هذا شيء جيد جدا”.

وبعد بث الفيديو، أطلق المضيف على قناة “هانيبال” نقاشاً حول ما أثير عن إسلام رونالدو، مع كتاب وصحفيين ، الذين عبروا عن دهشتهم ورضاهم عن القرار المزعوم.

الترحيب باعتناق رونالدو للإسلام!

واستذكر الكتاب والصحفيين الأعمال الإنسانية لكريستيانو رونالدو ومشاريعه الخيرية ودعمه للقضية الفلسطينية.

وقالوا: “إنه قريب جدًا من دين الإسلام ، مما يسهل عليه اعتناق الإسلام .. أهلا بك كريستيانو رونالدو إلى الإسلام!” . وتحدث كاتب عمود آخر عن العلاقة بين هذا القرار ووجود اللاعب في السعودية كعضو في فريق النصر.

حقيقة الفيديو

ومع ذلك ، وفقًا للتحقيق الذي أجراه موقع BN Check ، فإن ترجمة الفيديو المنسوب لرونالدو، خاطئة تمامًا ولم يعلن اللاعب أبدًا اعتناقه الإسلام.

- Advertisement -

واتضح أن الفيديو يعود إلى 2018 ، خلال مؤتمر صحفي عقد قبل مباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد في إطار دوري أبطال أوروبا، وفي ذلك الوقت ، تحدث اللاعب عن استعداداته للعبة وأجاب على أسئلة حول تهم الاغتصاب.

واتهمت الأمريكية كاثرين مايورجا ، 34 عاما ، رونالدو باغتصابها ، ونفى هذه المزاعم خلال هذا المؤتمر الصحفي.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو لم يعلن عن إسلامه ، لا في هذا المؤتمر الصحفي ولا في أي مكان آخر، و الفيديو قدم تمت ترجمته ترجمة خاطئة، مما يعني أنتصريحات المضيف على قناة “هانيبال” وكتابه عن ديانة كريستيانو رونالدو خاطئة ولا أساس لها.

رحلة رونالدو الرياضية

يذكر أن رونالدو لعب لمانشستر يونايتد بين عامي 2003 و 2009 ، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد حتى 2018.

ثم لعب ليوفنتوس لمدة عامين ، من 2018 إلى 2021 ، قبل أن يعود إلى مانشستر لموسم 2021-2022.

وفي 30 ديسمبر 2022 ، أعلن نادي النصر السعودي رسميًا عن وصول كريستيانو رونالدو إلى فريقه لمدة موسمين ، بعقد قيمته 200 مليون يورو سنويًا ، بحسب الصحافة الرياضية.