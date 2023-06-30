كريستيانو رونالدو لم يُعلن إسلامه ولم يُغير اسمه لـ “كريم رونالدو”.. وهذه الحقيقة

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وطن- انتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو زعمت أن نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قد نطق بالشهادتين وأصبح بذلك مسلماً. لكن تلك المقاطع والصور ولقطات الشاشة ليست إلا ضرباً من الفبركة.

حقيقة إسلام كريستيانو رونالدو

تناقل ناشطون على مواقع التواصل مقطعًا يظهر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو ينطق بالشهادتين، في إشارة إلى اعتناقه دين الإسلام مؤخرًا

وبدأت القصة مع نشر أحد مستخدمي موقع فيسبوك، مقطع فيديو في 25 مايو 2023 وفق التعليق الآتي – دون تصرف -:

“إسلام كريستيانو رونالدو وتغيير أسمه إلى كريم رونالدو”.

اللافت أن مقطع الفيديو على هذا الحساب، حقّق مئات المشاهدات حتى لحظة نشر هذا المقال.

كما تناقله وشاركه مستخدمون آخرون على فيسبوك عشرات المرّات وفيما يلي بعضها:

فيما حقق الادعاء ذاته أكثر من 2.5 مليون مشاهدة إثر تداوله على منصة تيك توك هنـا.

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مقطع مفبرك

أرشد البحث الذي توصّلت له منصة “فتبيّنوا” للتحقق من صحّة الأخبار الرائجة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أن مقطع الفيديو المنتشر لـ كريستيانو رونالدو وهو يقرأ الشهادتين “مفبرك”.

هذا القطع مفبرك، والمقطع الأصلي نشره اللاعب عام 2022 احتفالًا بوصول عدد متابعيه على إنستغرام 400 مليون متابع بالرجوع إلى الحساب الرسمي للاعب كريستيانو رونالدو على إنستغرام، تبين أن المقطع قديم.

حيث كان قد نشره اللاعب في 21 فبراير 2022، احتفالًا بوصول عدد متابعي حسابه على المنصة ل 400 مليون متابع.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

وتجدر الإشارة أنه تمّ اقتباس مقطع الادعاء من ختام هذا المقطع، بينما كان رونالدو في الحقيقة يوجه شكرًا لمتابعيه ويدعوهم لمتابعته باستمرار.

غير أن مروجي الادعاء عمدوا إلى التلاعب بالمقطع وإضافة صوت شخص ينطق بالشهادتين ليبدو بهذا الشكل،

لقطة شاشة تظهر تطابق مقطع الادعاء مع مقطع نشره رونالدو في فبراير 2022 احتفالًا بـ 400 مليون متابع على إنستغرام.

سجود رونالدو مع النصر السعودي

الناشرون الذي زيّفوا نطق رونالدو للشهادتين، أرفقوا المقطع لقطة تظهر سجود الدولي البرتغالي احتفالًا بتسجيله هدفًا لصالح فريق النصر السعودي في 23 مايو 2023.

سجود كريستيانو رونالدو بعد تسجيله الهدف الثالث.pic.twitter.com/nv4MypQ7e0 — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 23, 2023

يُذكر أن سجود رونالدو مع فريقه الجديد، جاء في أعقاب انضمام اللاعب لصفوف “العالمي” منذ ديسمبر 2023 بصفقة قدرت بأكثر من 200 مليون يورو للعام الواحد، بعقد ممتد حتى 2025.