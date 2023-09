تعديل يطرأ على موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

- Advertisement -

وطن- أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، تعديلاً على موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامته هذه المرة في المملكة العربية السعودية مع نهاية العام الجاري.

وقال اتحاد الفيفا في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي، بأن إقامة قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، سيكون الثلاثاء الخامس من شهر سبتمبر/ أيلول هذا الشهر.

وتستضيف مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، أحداث بطولة كأس العالم للأندية 2023، بنسختها ال20، خلال الفترة ما بين 12- 22 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

كما وستقام مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ميدان ملعب (الملك عبد الله الرياضية).

🚨 Update your calendars 🚨

⏰ The date for the 2023 #ClubWC draw has been moved! Watch the draw LIVE on FIFA+ on 5th September!

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 1, 2023