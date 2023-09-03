تعديل يطرأ على موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

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وطن- أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، تعديلاً على موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامته هذه المرة في المملكة العربية السعودية مع نهاية العام الجاري.

وقال اتحاد الفيفا في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي، بأن إقامة قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، سيكون الثلاثاء الخامس من شهر سبتمبر/ أيلول هذا الشهر.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

وتستضيف مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، أحداث بطولة كأس العالم للأندية 2023، بنسختها ال20، خلال الفترة ما بين 12- 22 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

كما وستقام مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ميدان ملعب (الملك عبد الله الرياضية).

🚨 Update your calendars 🚨 ⏰ The date for the 2023 #ClubWC draw has been moved! Watch the draw LIVE on FIFA+ on 5th September! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 1, 2023

وستكون النسخة ال20 من بطولة كأس العالم 2023، المقامة في المملكة العربية السعودية، آخر نسخة بالنظام القديم للبطولة. حيث يشارك فيها 7 أندية على مستوى قارات العالم.

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كما وستنطلق مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2023، الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

بينما بتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون مراسم القرعة عند الساعة العاشرة صباحاً.

الفرقة المشاركة في قرعة كأس العالم للأندية 2023

ويشارك فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلى جانب الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا والاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي روشن وأوراوا الياباني حامل لقب دوري أبطال آسيا.

كما ويضاف إليهم أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل قارة أوقيانوسيا وليون تيغريس المكسيكي. بطل قارة أمريكا الشمالية وآخرهم ليبرتادوريس بطل قارة أمريكا الجنوبية الذي سيحدد مع نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

مباريات كأس العالم للأندية 2023

وستبدأ مباريات بطولة كأس العالم للأندية لهذه النسخة، بمواجهة المستضيف الاتحاد السعودي أمام نظيره بطل قارة أوقيانوسيا أوكلاند سيتي النيوزيلندي في ال12 من شهر ديسمبر القادم.

فيما ستكون الجولة الثانية في ال15 من شهر ديسمبر، كما وستقام مباريات النصف النهائي للبطولة. يومي 18-19 من ديسمبر، على أن تكون المباراة النهائية في ال22 من الشهر ذاته.

كما وستلعب المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بين الأندية ال7 المشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

يذكر بأن فريق ريال مدريد قد توج بالنسخة الماضية الخامسة في تاريخ مشاركته، بعد فوزه على الوصيف الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية 2022، بخماسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف بدولة المغرب.