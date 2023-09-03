الأحد, سبتمبر 3, 2023
الرئيسيةرياضةتعديل يطرأ على موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023
رياضة

تعديل يطرأ على موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2023 ستكون في الخامس من شهر سبتمبر من الشهر الجاري

كتب فارس أبو شيحة
قرعة كأس العالم للأندية 2023
كأس العالم للأندية 2023 السعودية
- Advertisement -

وطن- أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، تعديلاً على موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامته هذه المرة في المملكة العربية السعودية مع نهاية العام الجاري.

وقال اتحاد الفيفا في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي، بأن إقامة قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، سيكون الثلاثاء الخامس من شهر سبتمبر/ أيلول هذا الشهر.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

وتستضيف مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، أحداث بطولة كأس العالم للأندية 2023، بنسختها ال20، خلال الفترة ما بين 12- 22 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

كما وستقام مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ميدان ملعب (الملك عبد الله الرياضية).

وستكون النسخة ال20 من بطولة كأس العالم 2023، المقامة في المملكة العربية السعودية، آخر نسخة بالنظام القديم للبطولة. حيث يشارك فيها 7 أندية على مستوى قارات العالم.

- Advertisement -

كما وستنطلق مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2023، الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

بينما بتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون مراسم القرعة عند الساعة العاشرة صباحاً.

الفرقة المشاركة في قرعة كأس العالم للأندية 2023

ويشارك فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلى جانب الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا والاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي روشن وأوراوا الياباني حامل لقب دوري أبطال آسيا.

كأس العالم للأندية 2023 السعودية
بطولة كأس العالم للأندية

كما ويضاف إليهم أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل قارة أوقيانوسيا وليون تيغريس المكسيكي. بطل  قارة أمريكا الشمالية وآخرهم ليبرتادوريس بطل قارة أمريكا الجنوبية الذي سيحدد مع نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

مباريات كأس العالم للأندية 2023

وستبدأ مباريات بطولة كأس العالم للأندية لهذه النسخة، بمواجهة المستضيف الاتحاد السعودي أمام نظيره بطل قارة أوقيانوسيا أوكلاند سيتي النيوزيلندي في ال12 من شهر ديسمبر القادم.

فيما ستكون الجولة الثانية في ال15 من شهر ديسمبر، كما وستقام مباريات النصف النهائي للبطولة. يومي 18-19 من ديسمبر، على أن تكون المباراة النهائية في ال22 من الشهر ذاته.

كما وستلعب المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بين الأندية ال7 المشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

يذكر بأن فريق ريال مدريد قد توج بالنسخة الماضية الخامسة في تاريخ مشاركته، بعد فوزه على الوصيف الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية 2022، بخماسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف بدولة المغرب.

المصدروطن + الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا

اقرأ أيضاً

الهدهد

قبلة هيرموسو.. تصريحات صادمة لعم رئيس الاتحاد الإسباني تفضح موقفه من النساء

رياضة

إنيستا يُهاجم لويس روبياليس بعد قبلته المثيرة للجدل مع اللاعبة هيرموسو (فيديو)

الهدهد

بين استفادة الفيفا وتبييض صورة السعودية.. لماذا تنفق المملكة كل هذه الأموال على كرة القدم؟

رياضة

الفيفا يُعاقب الزمالك بالإيقاف بسبب اللاعب إبراهيما نداي

الهدهد

الفيفا يحقق في مزاعم قيام مدرب زامبيا بفرك صدر لاعبة من المنتخب النسائي في كأس العالم

الهدهد

صحيفة إسبانية: لاعبة المنتخب المغربي نهيلة بنزينة ستصنع التاريخ لهذا السبب!

رياضة

الفيفا يفرض عقوبة قاسية على نادي النصر السعودي.. وهذه تفاصيلها

رياضة

تعديل يطرأ على قانون التسلل الجديد في مباريات كرة القدم.. وهذه تفاصيله

رياضة

هكذا تفاعل نجوم الكرة العربية على قرار “الفيفا” سحب تنظيم كأس العالم للشباب من إندونيسيا بسبب إسرائيل

رياضة

لاعب ألماني يقترب من ارتداء قميص المنتخب الجزائري (فيديو)

رياضة

قرار جديد من الفيفا بشأن احتساب الوقت بدل الضائع في مباريات كرة القدم

رياضة

الفيفا يريد شراء ملعب بارك دي برينس في فرنسا لهذا السبب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الإصدار الأكبر.. سلطنة عُمان تعتزم طرح نحو نصف أسهم شركة أوكيو للغاز للاكتتاب العام

استقالة نتنياهو وتخفيف محاكمته الجنائية مقابل التطبيع مع السعودية.. ما حقيقة هذه الصفقة؟

سلمى حايك عارية بإطلالة مثيرة على الشاطئ احتفالاً بعيد ميلادها الـ57 (شاهد)

مريم الدباغ ترتدي الكوفية الفلسطينية وتعلنها “أصبحت أماً هناك”! (فيديو)

الاتحاد السعودي يتوصل إلى اتفاق مع سيرجيو راموس.. وهذه تفاصيله

ضابط عراقي يمنع عبور بحرينيين إلا بعد “اللطم”.. فيديو فجر قنبلة غضب

عمرو سعد يستقوي على طليقة شقيقه.. طلب من علياء بسيوني ما لم يتجرأ على طلبه من سمية الخشاب!

“الكلاسيكو لا يزال تريند”.. تصرف صادم لأحد مشجعي الاتحاد بعد الخسارة أمام الهلال (فيديو)

رونالدو ينفرد في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023

لحظة سقوط حورية فرغلي في مسابقة ملكة جمال مصر.. هل تحطم أنفها مجدداً؟ (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC